ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині зафіксували 16 випадків повторного зараження COVID-19

Вероніка Рой

|

На Львівщині зафіксовано 16 випадків повторного зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомила виконувачка обов’язків генерального директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко-Тімко, передає Українське лікарське товариство.

 

«На сьогодні точної статистики щодо повторного захворювання ми не маємо. Наразі на Львівщині нам відомо вже про 16 випадків повторного захворювання. При цьому є випадки, коли люди важко переносили хворобу як вперше, так і вдруге. Тому питання  формування імунітету після хвороби досі є сумнівним», – сказала Наталія Іванченко-Тімко.

За її словами, у ВООЗ заявили про те, що відбулася значна мутація нового коронавірусу. Таким чином він відрізняється по антигенному складу від того, який був на початку року.

Реклама партнерів

«Перше – це призвело до того, що вірус став володіти більшою заразністю. Друге – вірус володіє більшою патогенністю, тобто більше негативного впливу має на організм людини. Третій несприятливий аспект – це те, що почала збільшуватися кількість повторних заражень», – сказала Наталія Іванченко-Тімко.

Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок 6 листопада підтверджено 32 425 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема минулої доби виявлено 356 нових хворих.

Також в області суттєво почала зростати госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 6 листопада лікарні області заповнені на 62,3%. Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

Як повідомляв Львівський портал, з 14 листопада в Україні може запрацювати так званий карантин «вихідного дня», коли у суботу та неділю не працюватиме нічого, крім об’єктів критичної інфраструктури, як-от продуктові магазини. У Львівській ОДА підтримують таку ідею та вважають, що це дасть можливість частково розірвати епідланцюг поширення коронавірусу.

Натомість в уряді заявили, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей
Омелян ШЕВЧУК
«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей

Каси супермаркетів «АТБ» по всій країні заполонили благодійні товари, обличчям  яких стали українські зірки кампанії: «М...

Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»

Україна впритул наблизилася до другої хвилі пандемії. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу перевищил...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...