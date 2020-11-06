На Львівщині зафіксували 16 випадків повторного зараження COVID-19

На Львівщині зафіксовано 16 випадків повторного зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомила виконувачка обов’язків генерального директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко-Тімко, передає Українське лікарське товариство.

«На сьогодні точної статистики щодо повторного захворювання ми не маємо. Наразі на Львівщині нам відомо вже про 16 випадків повторного захворювання. При цьому є випадки, коли люди важко переносили хворобу як вперше, так і вдруге. Тому питання формування імунітету після хвороби досі є сумнівним», – сказала Наталія Іванченко-Тімко.

За її словами, у ВООЗ заявили про те, що відбулася значна мутація нового коронавірусу. Таким чином він відрізняється по антигенному складу від того, який був на початку року.

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«Перше – це призвело до того, що вірус став володіти більшою заразністю. Друге – вірус володіє більшою патогенністю, тобто більше негативного впливу має на організм людини. Третій несприятливий аспект – це те, що почала збільшуватися кількість повторних заражень», – сказала Наталія Іванченко-Тімко.

Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок 6 листопада підтверджено 32 425 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема минулої доби виявлено 356 нових хворих.

Також в області суттєво почала зростати госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 6 листопада лікарні області заповнені на 62,3%. Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

Як повідомляв Львівський портал, з 14 листопада в Україні може запрацювати так званий карантин «вихідного дня», коли у суботу та неділю не працюватиме нічого, крім об’єктів критичної інфраструктури, як-от продуктові магазини. У Львівській ОДА підтримують таку ідею та вважають, що це дасть можливість частково розірвати епідланцюг поширення коронавірусу.

Натомість в уряді заявили, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

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