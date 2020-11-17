Шмигаль обіцяє повний локдаун у разі провалу карантину вихідного дня

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що поки що повний локдаун в країні не будуть вводити, адже наразі є альтернатива – «карантин вихідного дня». Проте, якщо карантин вихідного дня не дасть результатів, уряд буде впроваджувати більш жорсткі заходи. Про це він заявив під час виступу в Раді, передає hromadske.

За словами прем’єра, взимку українців чекають «складні часи». Водночас наголошує, що у 3 кварталі 2020 року у порівнянні з другим економіка зросла на 8,5%.

«Це позитивний сигнал і сценарій відновлення, тому ми говоримо, що рішення про повний локдаун не буде запроваджено до тих пір, поки у нас є альтернатива. Але над цією альтернативою треба працювати разом і досягти хоча б плато і зупинки зростання епідемії», – сказав Шмигаль.

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Він додав, що уряд має намір запроваджувати більшість тих заходів, які визначив своєю постановою про карантин, в планах дій та сценаріях розвитку економічного відновлення України, а також боротьби з епідемією.

«Основне завдання карантину вихідного дня – зафіксувати захворюваність на рівні 12 тисяч. Якщо цього не буде, то ми будемо вимушені піти на більш жорсткі заходи. Це лише 6 днів у листопаді, які можуть дати Україні шанс», – вважає Шмигаль.

Нагадаємо, карантин вихідного дня в Україні ввели з 14 листопада. Протягом суботи-неділі працювати можуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправки. Натомість ресторани, кафе та інші заклади харчування повинні працювати виключно на виніс, а розважальні заклади взагалі повинні зупинити свою роботу на вихідних.

Проти карантину вихідного дня у Львові виступили не лише ресторатори, які вийшли на масові акції протесту, а й Львівська міськрада. У мерії кажуть, що такий карантин може знищити бізнес, тому вирішили обійти заборону, зробивши суботу та неділю робочими днями.

Водночас у ЛОДА наголосили, що підприємців, які не будуть дотримуватися карантину вихідного дня, штрафуватимуть.

Тим часом заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак закликала малих підприємців адаптуватись під реалії карантину вихідного дня або піти на роботу у лікарні, де суттєво бракує технічного персоналу.

Як писав Львівський портал, за перші два дні карантину вихідного дня Львівщина стала лідером в Україні за кількістю порушень. За даними Нацполіції, протягом 14 листопада на Львівщині поліцейські закрили 248 закладів, котрі працювали попри введені обмеження, а також оштрафували 54 підприємців.

Детальніше про те, що думають відомі львівські ресторатори про карантин вихідного дня, чим він загрожує закладам харчування, читайте у статті за цим посиланням.

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