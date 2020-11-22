Понад 60% львів’ян не прийшли на вибори

Усі дільниці у Львові зачинились вчасно. Триває підрахунок голосів. Загальна явка виборців по місту в середньому становить лише 38,98%, тобто проголосувало 222 839 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

«Ми перебуваємо у непростому часі в Україні та світі. Тому велика подяка львів’янам, які, незважаючи на карантин та обмеження, прийшли на виборчі дільниці. Явка є дуже високою. Вона навіть вища, ніж у першому турі. Загалом очікуємо, що явка у Львові виявиться найбільшою серед всіх міст, де відбувся другий тур», – прокоментував чинний міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомили у районних адміністраціях, станом на 20.00 год проголосувало:

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у Личаківському районі – орієнтовно 37,54% (31126) виборців;

у Залізничному районі – орієнтовно 39,18% (40492) виборців;

у Сихівському районі – орієнтовно 41,7% (48184) виборців;

у Галицькому районі – орієнтовно 37,7% (14946) виборців;

у Франківському районі – орієнтовно 36,7% (40050) виборців;

у Шевченківському районі – орієнтовно 39,5% (48041) виборців.

Нагадаємо, сьогодні відбувався другий тур виборів на посаду голови Львівської ОТГ. Виборчі дільниці працювали з 08.00 до 20.00 год. Загалом у м. Львові є 571 705 виборців.

Зазначимо, станом на 13:00 год. за нового мера Львова проголосували лише 12,5% виборців.

Нагадаємо, у першому турі місцевих виборів Андрій Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682). За тиждень до виборів соціологи говорили про рівні шанси обох кандидатів. При цьому явка 25 жовтня у Львові склала менше 39%.

У штабі чинного мера Львова Андрія Садового вже святкують перемогу. За даними екзит-полів, більшість голосів здобуває чинний мер Львова Андрій Садовий.

18 листопада обидва кандидати на голову Львівської ОТГ взяли участь у дебатах. Вони дискутували про боротьбу з COVID-19, досі не збудований сміттєпереробний завод, про незаконні забудови Львова. Також в Андрія Садового та Олега Синютки питали, скільки вони витратили на свої передвиборчі кампанії. Жоден із них не дав конкретної відповіді на це запитання.

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