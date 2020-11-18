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Ні Садовий, ні Синютка не зізнались, скільки грошей витратили на виборчу кампанію

Наталя Дуляба

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Чинний мер Львова Андрій Садовий і нардеп Олег Синютка, які претендують на крісло голови Львівської ОТГ, не розповіли, у скільки їм обійшлася виборча кампанія. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Під час теледебатів на каналі UA:Львів у середу, 18 листопада, журналісти поцікавилися у кандидатів на голову Львівської ОТГ, скільки коштів вони витратили на свої виборчі кампанії.

Ні Андрій Садовий, ні Олег Синютка не змогли назвати навіть приблизних цифр, втім обоє пообіцяли, що оприлюднять фінансові звіти по завершенню виборів.

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«Я є представником «Європейської солідарності» і весь виборчий фонд сформований відповідно до нашої партійної структури. Ні в кого немає запитань, адже в «ЄС» є люди, в тому числі й V президент України Петро Порошенко, який має достатньо можливостей для того, щоб профінансувати виборчу кампанію. Для нас є принципово важливо, щоб кожна витрачена на виборчу кампанію копійка була порахована і задекларована…Я не є бухгалтером «Європейської солідарності», після закінчення виборів ми все опублікуємо», – сказав Олег Синютка.

«Моя виборча кампанія коштує, напевне, в 10 разів менше, ніж кампанія мого опонента. Такі сьогодні реалії. Так само як і та кількість бруду, яку на мене вилили за ці місяці. Конкретні цифри ми оприлюднимо, коли вибори закінчаться, ви побачите ці суми. Тут не буде жодної таємниці», – відзначив Андрій Садовий.

Зазначимо, що згідно з законодавством остаточний фінансовий звіт кандидати подають після другого туру місцевих виборів.

Нагадаємо, що вже цієї неділі, 22 листопада, відбудеться другий тур виборів голови Львівської ОТГ. У ньому змагатимуться Андрій Садовий та Олег Синютка, які у першому турі набрали 40,09% голосів виборців та 31,1% відповідно.

Явка на місцевих виборах у Львові склала менше 39%, тоді як на Львівщині – 43%.

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