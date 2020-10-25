На місцевих виборах у Львові проголосували майже 39% виборців

У Львові у місцевих виборах взяли участь 221 797 виборців, що становить майже 39%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У мерії інформують, що усі дільниці у Львові зачинились вчасно. Наразі триває підрахунок голосів. Загальна явка виборців по місту в середньому становить 38,6%, тобто проголосувало 221 797 осіб.

Найбільше виборців прийшли віддати свої голоси у Сихівському та Залізничному районах, найменше – у Галицькому та Франківському районах.

Реклама партнерів

Станом на 20.00 год. проголосувало:

у Личаківському районі – орієнтовно 38,4% (32 140) виборців;

у Залізничному районі – орієнтовно 39,4% (40 796) виборців;

у Сихівському районі – орієнтовно 40,3% (46 586) виборців;

у Галицькому районі – орієнтовно 37,5% (14 800) виборців;

у Франківському районі – орієнтовно 36,74% (40 117) виборців;

у Шевченківському районі – орієнтовно 38,9% (47 358) виборців.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбувалися вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Виборчі дільниці працюють із 08.00 до 20.00 год.

Зазначимо, за даними екзит-полів, у другому турі за крісло мера Львова змагатимуться Андрій Садовий та Олег Синютка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.