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На місцевих виборах у Львові проголосували майже 39% виборців

Вероніка Рой

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У Львові у місцевих виборах взяли участь 221 797 виборців, що становить майже 39%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У мерії інформують, що усі дільниці у Львові зачинились вчасно. Наразі триває підрахунок голосів. Загальна явка виборців по місту в середньому становить 38,6%, тобто проголосувало 221 797 осіб.

Найбільше виборців прийшли віддати свої голоси у Сихівському та Залізничному районах, найменше – у Галицькому та Франківському районах.

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Станом на 20.00 год. проголосувало:

  • у Личаківському районі – орієнтовно 38,4% (32 140) виборців;
  • у Залізничному районі – орієнтовно 39,4% (40 796) виборців;
  • у Сихівському районі – орієнтовно 40,3% (46 586) виборців;
  • у Галицькому районі – орієнтовно 37,5% (14 800) виборців;
  • у Франківському районі – орієнтовно 36,74% (40 117) виборців;
  • у Шевченківському районі – орієнтовно 38,9% (47 358) виборців.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбувалися вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Виборчі дільниці працюють із 08.00 до 20.00 год.

Зазначимо, за даними екзит-полів, у другому турі за крісло мера Львова змагатимуться Андрій Садовий та Олег Синютка.

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