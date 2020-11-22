Хто лідирує на виборах мера Львова: перші дані екзит-полів

У другому турі виборів голови Львівської ОТГ більшість голосів здобуває чинний мер Львова Андрій Садовий. Такими є дані перших екзит-полів станом на 20:00 год. неділі, 22 листопада. Про це повідомляє Львівський портал.

Згідно з опитуванням, яке проводила на дільницях дослідницька агенція «Фама», чинного міського голову Андрія Садового підтримали 62,3% виборців, тоді як нардепа, ексголову ЛОДА Олега Синютку – 37,7%.

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За даними екзит-полу, який проводили на дільницях у Львові від програми «Свобода слова Савіка Шустера», першість у виборчих перегонах також здобуває Андрій Садовий. За нього проголосували 62,8% львів’ян, тоді як за Олега Синютку – 37,2%.

Загалом на виборчих дільницях у Львові соціологи проводили відразу три екзит-поли: компанія «Соціс», дослідницька агенція «Фама», а також від програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Зазначимо, станом на 13:00 год. за нового мера Львова проголосували лише 12,5% виборців.

Нагадаємо, у першому турі місцевих виборів Андрій Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

При цьому явка 25 жовтня у Львові склала менше 39%.

18 листопада обидва кандидати на голову Львівської ОТГ взяли участь у дебатах. Вони дискутували про боротьбу з COVID-19, досі не збудований сміттєпереробний завод, про незаконні забудови Львова. Також в Андрія Садового та Олега Синютки питали, скільки вони витратили на свої передвиборчі кампанії. Жоден із них не дав конкретної відповіді на це запитання.

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