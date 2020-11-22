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Вибори мера Львова: станом на 13 годину проголосувало 12,5% виборців

Вероніка Рой

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У неділю, 22 листопада, у Львові проходить другий тур виборів на посаду голови Львівської ОТГ. Станом на 13 год. на дільниці прийшло віддати свої голоси 12,5% виборців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Віддати свої голоси на виборах голови Львівської ОТГ станом на 13 годину вже встигли 71 524 виборці, що становить 12,5%. Загалом у Львові є 571 705 виборців.

Зауважимо, що у першому турі явка виборців станом на 13:30 год. становила 14%.

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Найбільше виборців вже проголосували у Франківському та Залізничному районах Львова. Натомість найменше виборців прийшли на дільниці у Галицькому районі.

Так, по районах станом на 13 год. проголосували:

  • у Личаківському районі – орієнтовно 12,4% (9944) виборців,
  • у Залізничному районі – орієнтовно 14,3% (14839) виборців,
  • у Сихівському районі – орієнтовно 11% (12656) виборців,
  • у Галицькому районі – орієнтовно 9,6% (3788) виборців,
  • у Франківському районі – орієнтовно 13,6% (14837) виборців,
  • у Шевченківському районі – орієнтовно 12,7% (15460) виборців.

За даними громадської мережі «Опора», в інших 16 населених пунктах Львівської територіальної громади, що знаходяться за межами Львова, станом на 13:00 на виборчі дільниці прийшло 2 734 виборців, тобто явка становить 13,3%.

Зазначимо, виборчі дільниці працюють з 08.00 до 20.00 год.

Нагадаємо, сьогодні відбувається другий тур виборів на посаду голови Львівської ОТГ. За крісло мера борються чинний мер Львова Андрій Садовий та ексочільника Львівської ОДА Олег Синютка.

У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Явка на місцевих виборах у Львові тоді склала менше 39%, тоді як на Львівщині – 43%.

Також додамо, що 18 листопада обидва кандидати взяли участь у дебатах. Зокрема, вони дискутували про досі не збудований сміттєпереробний завод, а також про незаконні забудови Львова.

Зазначимо, громадська мережа «Опора» моніторить ситуацію із перебігом другого туру виборів на Львівщині та зібрала інформацію про перші порушення.

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