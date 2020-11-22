У Садового вже святкують перемогу

У Львові триває підрахунок голосів волевиявлення у другому турі виборів голови Львівської ОТГ, втім у штабі чинного мера Львова Андрія Садового вже святкують перемогу, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Перемога!», – повідомила керівниця пресслужби Львівської мерії Христина Процак, публікуючи фото радісного чинного мера.

Сам Андрій Садовий уже будує плани на свою 20-річну каденцію і, відповідаючи на питання присутніх журналістів, повідомив, що Олег Синютка ще його не вітав.

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Водночас у штабі Олега Синютки дані опитування на дільницях сприйняли стримано.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у другому турі виборів голови Львівської ОТГ більшість голосів здобуває чинний мер Львова Андрій Садовий. Такими є дані перших екзит-полів станом на 20:00 год. неділі, 22 листопада.

Зазначимо, станом на 13:00 год. за нового мера Львова проголосували лише 12,5% виборців.

Нагадаємо, у першому турі місцевих виборів Андрій Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682). За тиждень до виборів соціологи говорили про рівні шанси обох кандидатів.

При цьому явка 25 жовтня у Львові склала менше 39%.

18 листопада обидва кандидати на голову Львівської ОТГ взяли участь у дебатах. Вони дискутували про боротьбу з COVID-19, досі не збудований сміттєпереробний завод, про незаконні забудови Львова. Також в Андрія Садового та Олега Синютки питали, скільки вони витратили на свої передвиборчі кампанії. Жоден із них не дав конкретної відповіді на це запитання.

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Фото: Христина Процак

Відео: Суспільне Львів