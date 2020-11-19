Садовий і Синютка звинувачують одне одного у скандальній забудові Львова. То хто ж винен

У середу, 18 листопада, під час теледебатів на каналі UA:Львів чинний мер Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка обговорювали проблему незаконних забудов у Львові. Провину за неї кандидати на голову Львівської ОТГ перекидали одне на одного. Про це повідомляє Львівський портал.

Позиція Олега Синютки

Олег Синютка вважає, що причиною незаконного будівництва у Львові є виконавчий комітет Львівської міськради, який видає містобудівні умови та обмеження, що суперечать Генплану міста.

«Лише за півтора роки виконком прийняв рішення про 130 забудов, які суперечать Генплану, які спотворюють вигляд міста. Я чітко висловлюю свою позицію: хаотичних забудов більше не буде. Я зупиню розкрадання землі, яка належить громаді Львова… Більше того, перше, що я зроблю (якщо виграє вибори, – ред.) – видам розпорядження про прийняття нового Генплану Львова. І в ньому не буде хаотичних забудов, а буде можливість розбудовувати дитячі садочки, школи, лікарні», – пообіцяв Олег Синютка.

Реклама партнерів

За його словами, вина у появі скандальних забудов у Львові лежить й на самому Андрію Садовому, який очолює виконавчий комітет. Також меру підпорядковується міська Інспекція ДАБК, що безпосередньо видає дозволи на початок будівельних робіт та контролює сферу будівництва.

Позиція Андрія Садового

Натомість Андрій Садовий говорить про те, що незаконні об’єкти збудували у Львові в часи, коли Олег Синютка як голова ЛОДА координував діяльність ДАБК області в інтересах політиків та навіть своїх підлеглих.

«Хаотичні забудови – це лише ті, дозволи на які давала Державна інспекція архбудконтролю, яку ви координували. І вона, і телеканал, куди ви ходите, знаходиться під одним патронатом пана Кривецького, Пупс його в народі називають (бізнесмен та «свободівець» Ігор Кривецький, – ред.)… Навіть той же «Ірокс», який незаконно збудував будинки. Прізвище Микичак (Ігор Микичак – гендиректор будівельної компанії «Ірокс», – ред.) вам нічого не говорить? Це родич пані Микичак, яка у вас працювала (до грудня 2019 року – директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА, – ред)», – відповів на звинувачення Андрій Садовий.

Водночас він заявив, що слова Олега Синютки про 130 забудов, які суперечать Генплану Львова, не відповідають дійсності. А причиною багатьох незаконно зведених об’єктів, на думку чинного мера, є саме погодження, які раніше видавала обласна ДАБК.

«Такого порядку як у Львові, напевне, ніде нема. Так, місто розвивається, тому багато людей хочуть будувати у Львові, але в нас сьогодні – законні забудови. А незаконні – це ті, дозвіл на які видавала Державна інспекція архбудконтролю, коли ви були головою ЛОДА… Якщо би Інспекція ДАБК не видавала ті дозволи, якщо був хоча б елементарний контроль, то ми мали б зовсім іншу ситуацію», – підкреслив Андрій Садовий.

Міський голова також відзначив, що до нової Львівської міськради від «ЄС» потрапила низка бізнесменів-забудовників, тож висловив сумнів у боротьбі Олега Синютки з однопартійцями.

«Люди вибрали тих депутатів, які від «Європейської солідарності» будуть змінювати місто, робитимуть місто, в якому хочеться жити. І не сумнівайтеся: ми припинимо хаотичні забудови, не буде більше будівельного безладу на каналізаційних колекторах, у дворах, на майданчиках та спортивних площадках. Ми припинимо ці багатоповерхові монстри», – гучно апелював Синютка.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Хто ж у Львові несе відповідальність за незаконне будівництво

На свій захист Олег Синютка пояснював, що з 2017 року Львову дозволили створити власну Інспекцію ДАБК, тому Інспекція ДАБК області не має стосунку до скандальних забудов у місті.

«З 2017 року, коли я був головою ЛОДА, ми з прем’єр-міністром Гройсманом передали Львову повноваження міської Інспекції ДАБК. І ви би мали знати, що ДАБК керується міським головою Львова і жодного стосунку інші структури до цих дозволів, які ви надавали, не мають. Якщо би ми справді з області контролювали цей процес, такого хаосу у Львові не було б», – стверджував Синютка.

Для того, аби звести будь-який об’єкт у Львові, кожен забудовник повинен затвердити на виконкомі Львівської міськради містобудівні умови та обмеження (документ, який встановлює вимоги до проєкту будівництва: поверховість, щільність забудови земельної ділянки, відступи від червоних ліній тощо), потім – дозвіл на початок будівельних робіт в Інспекції ДАБК м. Львова. Так, справді до 2017 року такого органу не існувало, тому згадані дозволи видавала Інспекція ДАБК Львівської області.

Вже три роки поспіль сферу будівництва у Львові мала б контролювати міська Інспекція ДАБК, видаючи дозволи на початок будівельних робіт та проводячи перевірки об’єктів. Втім фактично з початку 2020-го вона не може виконувати ці функції, оскільки Кабмін призупинив дію постанови, яка дозволяла ДАБК проводити перевірки та штрафувати порушників.

Втім не варто забувати, що виконавчий комітет міськради Львова видає містобудівну документацію, яка справді не завжди відповідає містобудівному законодавству та обмеженням, що діють на території світової спадщини ЮНЕСКО, в її буферній зоні та в межах історичного ареалу Львова.

До слова, під час дебатів редакторка видання «Наші гроші. Львів» Олександра Губицька пригадала крадіжку земельної ділянки на вул. Липинського, де замість парку звели багатоповерхівки.

За її словами, бенефіціаром цієї схеми є однопартієць Олега Синютки, а містобудівні умови та обмеження видавав виконком Львівської міськради на чолі з Андрієм Садовим. Журналістка запитала у кандидатів на голову Львівської ОТГ, чи означає ця історія, що хто б з них не став міським головою Львів і надалі потерпатиме від незаконних забудов. Ні Андрій Садовий, ні Олег Синютка чіткої відповіді на це запитання не дали.

Зазначимо, що в 2019 році Львів посів перше місце в Україні за обсягом будівництва, обігнавши навіть Київ. Торік у місті звели 95 нових будинків загальною площею понад 1 млн кв м. При цьому у Львові процвітає незаконне будівництво. Раніше у мері говорили про те, що у Львові є не більше десятка-двох незаконних об’єктів, проте активісти і пам’яткоохоронці кажуть про дві сотні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Варіанти, відео: Zaxid.net