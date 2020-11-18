ОСТАННІ НОВИНИ

Дебати Садового та Синютки

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 18 листопада, на дебатах зустрічаються кандидати на голову Львівської ОТГ: чинний мер Львова Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка. Про це повідомляє Львівський портал.

На дебати Андрія Садового та Олега Синютку запросив суспільний телеканал Львів:UA. Початок – о 19:25 год. Дискутуватимуть претенденти на крісло міського голови півтори години.

Послідовність виступів кандидатів на голову Львівської ОТГ визначать жеребкуванням перед початком дебатів. Якщо хтось із них не з’являється для участі у програмі, то прямий ефір скорочується пропорційно на 50%.

Спочатку кожному із учасників дебатів дадуть вступне слово, після цього вони задаватимуть питання одне одному. Після розпочнеться блок запитань від журналістів, опісля якого Андрій Садовий та Олег Синютка матимуть фінальні промови.

Зокрема, під час дебатів кандидати обговорять:

  • Блок І. «Львів-2020: Як воно є?».
  • Блок ІІ. «COVID-19: виклики для місцевої влади».
  • Блок ІІІ. Запитання від журналістів.
  • Блок ІV. «Громадський транспорт: Львівська ОТГ».
  • Блок V. Віч-на-віч.

Зазначимо, що вже цієї неділі, 22 листопада, відбудеться другий тур виборів голови Львівської ОТГ. У ньому змагатимуться Андрій Садовий та Олег Синютка, які у першому турі набрали 40,09% голосів виборців та 31,1% відповідно.

Явка на місцевих виборах у Львові склала менше 39%, тоді як на Львівщині – 43%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Відео: Суспільне Львів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...