Дебати Садового та Синютки

Сьогодні, 18 листопада, на дебатах зустрічаються кандидати на голову Львівської ОТГ: чинний мер Львова Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка. Про це повідомляє Львівський портал.

На дебати Андрія Садового та Олега Синютку запросив суспільний телеканал Львів:UA. Початок – о 19:25 год. Дискутуватимуть претенденти на крісло міського голови півтори години.

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Послідовність виступів кандидатів на голову Львівської ОТГ визначать жеребкуванням перед початком дебатів. Якщо хтось із них не з’являється для участі у програмі, то прямий ефір скорочується пропорційно на 50%.

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Спочатку кожному із учасників дебатів дадуть вступне слово, після цього вони задаватимуть питання одне одному. Після розпочнеться блок запитань від журналістів, опісля якого Андрій Садовий та Олег Синютка матимуть фінальні промови.

Зокрема, під час дебатів кандидати обговорять:

Блок І. «Львів-2020: Як воно є?».

Блок ІІ. «COVID-19: виклики для місцевої влади».

Блок ІІІ. Запитання від журналістів.

Блок ІV. «Громадський транспорт: Львівська ОТГ».

Блок V. Віч-на-віч.

Зазначимо, що вже цієї неділі, 22 листопада, відбудеться другий тур виборів голови Львівської ОТГ. У ньому змагатимуться Андрій Садовий та Олег Синютка, які у першому турі набрали 40,09% голосів виборців та 31,1% відповідно.

Явка на місцевих виборах у Львові склала менше 39%, тоді як на Львівщині – 43%.

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Відео: Суспільне Львів