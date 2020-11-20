У 2021 році під Львовом мають розпочати найбільші в Україні археологічні дослідження

Вже наступного року археологи сподіваються розпочати під Львовом наймасштабніші дослідження, які коли-небудь проводили в Україні перед будівництвом нових доріг. Розкопки на площі 97 000 м кв відбуватимуться у межах спорудження північного обходу Львова. Про це Львівському порталу розповів директор Рятівної археологічної служби Олег Осаульчук.

Перед тим, як розпочати прокладати північну об’їзну Львова, археологи проведуть тут розкопки, адже у смугу будівництва потрапляють 17 об’єктів археології – древні поселення від Бронзової доби (III-II тисячоліття до н. е.) до пізнього Середньовіччя.

Загалом археологи працюватимуть на території площею 97 000 м кв, що дорівнює 14 футбольним полям. Це будуть найбільші в Україні археологічні дослідження, проведені перед будівництвом доріг.

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До прикладу, у селі Завадів мають розкопати двошарове поселення ранньозалізного віку та Княжої доби, у селі Ситихів – поселення пізньоримського часу та Княжої доби, біля села Гряда – ще сім різночасових поселень. Тут археологи сподіваються знайти залишки не лише старовинний споруд та елементи побуту поселень, а й давні поховання.

«Будь-які земляні роботи призводять до руйнування пам’яток археології, відповідно, ми втрачаємо частку нашої історичної пам’яті. Тому всі нові будівництва у цивілізованих країнах відбуваються після того, як археологи проведуть на тій території дослідження. Багато хто думає, що ми завжди розкопуємо якісь скарби. То буває рідко. Але нам треба бути готовим знайти не лише залишки старовинних споруд та елементи побуту поселень, а й давні поховання», – розповідає Олег Осаульчук.

За його словами, розкопки такого масштабу потребують чимало часу, втім археологам доведеться вкластись у півтора роки. Коли саме вдасться розпочати роботи, точно ще не відомо: за найоптимістичнішими прогнозами – влітку 2021 року.

«Ми зможемо приступити лише тоді, коли будуть викуплені всі земельні ділянки і завершиться міжнародний тендер. За найоптимістичнішими прогнозами, це буде не раніше ніж у липні наступного року. Але підозрюю, що дослідження все-таки можуть стартувати ближче до кінця 2021 року. Звичайно, хотілось би починати якнайшвидше, та як воно буде точно, зараз складно сказати», – каже Олег Осаульчук.

Наразі також не відомо, у скільки обійдуться такі дослідження, втім археологи кажуть, що потрібно щонайменше 160 млн грн.

Зазначимо, північна об’їзна дорога Львова пролягатиме від села Бірки через Завадів, Зашків, Гряду і завершиться у Малих Підлісках. Раніше тут на території давніх поселень археологи вже знаходили меч, наконечники списа та піхов римського часу, підвіску до пояса воїна Княжої доби.

Нагадаємо, для того, аби прокласти північний об’їзд Львова, потрібно викупити з приватної власності 43 земельних ділянок та 8 будинків. На все це все витратять 16 млн грн.

Будувати північну об’їзну дорогу Львова будуть за кредитні кошти. На це Європейський інвестиційний банк виділить уряду 80 млн євро. Повернути позику потрібно буде до 2035 року.

Раніше в Укравтодорі заявляли, що хочуть почати будівництво у 2020 році, втім тепер у ЛОДА кажуть, що всі роботи стартують вже у 2021-му. Компанію, яка прокладатиме північну об’їзну Львова, мають визначити ще до кінця цього року.

Північна об’їзна дорога матиме довжину 23,2 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Також на дорозі спорудять 3 мости, 3 естакади та 7 шляхопроводів (мостові переходи). Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ – Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.

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