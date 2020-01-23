У 2020 році Укравтодор планує розпочати будівництво північної об’їзної Львова

У 2020 році Укравтодор планує будівництво та реконструкцію 9 об’їзних шляхів загальною протяжністю 101,5 км. Серед них – будівництво північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова. Про це інформує пресслужба Укравтодору.

Зокрема, у 2020 році планується продовжити будівництво Північної об’їзної м. Житомир, Північної об’їзної м. Рівне, Південно-Західної об’їзної м. Полтава, Південної об’їзної м. Дніпро, об’їзної дороги м. Дунаївці (на ділянці між Чернівцями та Хмельницьким). Також розпочнуться роботи з будівництва Північної об’їзної м. Львів та Північної об’їзної м. Тернопіль.

Під час будівництва одного з пріоритетних об’єктів 2020 року — швидкісного шосе Н-31 Дніпро — Решетилівка, планується побудувати об’їзну м. Кобеляки в Полтавській області.

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Також у планах будівництво об’їзної м. Берегове, що дозволить значно підвищити привабливість України на ринку міжнародних автомобільних перевезень.

Крім того, у цьому році Укравтодор готує техніко-економічне обґрунтування та проєктну документацію для додаткових об’їзних доріг: Південно-Східна об’їзна м. Дубно, Північно-Західна об’їзна м. Хмельницький, Північна об’їзна м. Біла Церква, об’їзна дорога м. Стрий, об’їзна м. Кременчук з мостом через р. Дніпро.

Зазначимо, на спорудження північної об’їзної міста виділять 80 мільйонів євро. Позику ЄІБ надасть терміном на 15 років, тобто виплатити її доведеться до 2035 року. Кредитна угода почне діяти у 2021 році.

Північна об’їзна дорога матиме довжину близько 22 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ — Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.