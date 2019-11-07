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Будівництво північної об’їзної Львова: уряд погодив отримання 80 млн євро кредиту

Наталя Дуляба

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Кабінет Міністрів України погодив отримання 80 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на будівництво північної об’їзної дороги Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

 

На спорудження північної об’їзної міста виділять 80 мільйонів євро. Позику ЄІБ надасть терміном на 15 років, тобто виплатити її доведеться до 2035 року. Кредитна угода почне діяти у 2021 році. Пільговий період становить 4 роки.

Зазначимо, що північну об’їзну дорогу Львова мають будувати в межах проєкту розвитку транс’європейської транспортної мережі в Україні, кошти на який, власне, й дає ЄІБ. Загалом банк cкерує 450 мільйонів євро, за які також капітально відремонтують ділянки міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Північна об’їзна дорога матиме довжину близько 22 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ — Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.

Перш, ніж тут розпочнуть будівництво, археологи проведуть масштабні дослідження.

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