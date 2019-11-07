Будівництво північної об’їзної Львова: уряд погодив отримання 80 млн євро кредиту

Кабінет Міністрів України погодив отримання 80 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на будівництво північної об’їзної дороги Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

На спорудження північної об’їзної міста виділять 80 мільйонів євро. Позику ЄІБ надасть терміном на 15 років, тобто виплатити її доведеться до 2035 року. Кредитна угода почне діяти у 2021 році. Пільговий період становить 4 роки.

Зазначимо, що північну об’їзну дорогу Львова мають будувати в межах проєкту розвитку транс’європейської транспортної мережі в Україні, кошти на який, власне, й дає ЄІБ. Загалом банк cкерує 450 мільйонів євро, за які також капітально відремонтують ділянки міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Північна об’їзна дорога матиме довжину близько 22 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ — Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.

Перш, ніж тут розпочнуть будівництво, археологи проведуть масштабні дослідження.