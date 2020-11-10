На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погіршення епідемічної ситуації в Україні, адже впродовж останніх тижнів кількість хворих на COVID-19 щодня б’є рекорди.

Новина про ймовірне нововведення спричинила хвилю обурення від місцевого бізнесу, який досі повністю не оговтався від весняного карантину та вже готується рахувати нові збитки. Тож Львівський портал розповідає, що таке карантин вихідного дня, коли і на скільки його введуть, а також, що про це думають львівські ресторатори, готельєри та місцева влада.





Що таке карантин вихідного дня і коли його введуть?

Під час карантину вихідного дня – з 00:00 год. суботи до 00:00 год. понеділка діятимуть такі правила:

ресторани, кафе або інші заклади харчування працюватимуть лише на виніс;

ТРЦ, інші магазини МОЗ рекомендуватиме закрити;

також заборона стосується розважальних, масових заходів;

працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції.

За словами очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, це робиться задля того, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби від людини до людини та збити хвилю розповсюдження хвороби.

«Розуміючи, що у нас окрім COVID-19 погані справи в економіці, повний локдаун, особливо для малого та середнього бізнесу, це буде важко, ми будемо пропонувати карантин вихідного дня», – пояснив міністр.

Карантин вихідного дня в Україні може почати діяти вже з 14-15 листопада. Розглянути постанову стосовно запровадження карантину вихідного дня Кабінет міністрів планує у середу, 11 листопада.

Скільки триватиме такий карантин наразі точно не відомо. Однак, президент України Володимир Зеленський припускає, що в умовах карантину вихідного дня українцям доведеться жити декілька тижнів.

«Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну (повної ізоляції – ред.). Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим», – заявив Зеленський.

Що про це думають ресторатори?

Відомий львівський ресторатор Вардкес Арзуманян вважає запровадження карантину вихідного дня необдуманим рішенням влади та переконаний, що таке нововведення приведе до непоправних наслідків. Зокрема, підприємці будуть змушені скоротити персонал та зменшити заробітні плати.

За його словами, ресторатори досі не оговтались від весняного карантину: продажі в середньому скоротились на 30-40%, а деякі заклади взагалі не вдалось відкрити знову. Тож, такі рішення влади можуть привести до закриття великої кількості закладів у Львові.

«Через запровадження карантину вихідного дня, ми будемо вимушені скоротити персонал та зменшити заробітні плати. Думаю, набагато відповідальнішим було б рішення держави взяти відповідальність за працівників на себе та закрити ресторани взагалі. З шести закладів нашої мережі сьогодні працює чотири. Продажі в цих чотирьох закладах знизились в середньому на 30-40%. Ресторани дуже чутливі до інформації щодо погіршення ситуації з коронавірусом. Останній місяць в ресторани ходить переважно молодь, яка вважає що вона поза зоною ризику, або вже перехворіла. Я боюсь, що необдумані рішення влади можуть привести до закриття великої кількості закладів у Львові», – переконаний Вардкес Арзуманян.

Натомість, ресторатор наголошує, що уряду достатньо прийняти рішення про закриття поїздок до Туреччини та Єгипту і це, на його думку, удвічі зменшить кількість хворих.

Також він додав, що ресторанний бізнес дуже відповідально поставився до епідемії. Незважаючи на те, що заклади були закриті на карантин, підприємці продовжували платити податки, а також допомагали медикам:

«Ми розуміємо масштаби проблеми і намагаємось проявити соціальну відповідальність в цій ситуації. Дехто з моїх колег займався доставкою їжі для лікарень. Ми купили для лікарів костюмів і масок на загальну суму 150 тисяч гривень. Окрім того, для нас ніхто не робив жодних поблажок, ми платили податки, навіть, коли були закриті на карантин», – каже Вардкес Арзуманян..

Менеджер із розвитку ресторанного бізнесу Катерина Совяк працює у сій сфері понад 13 років і також переконана, що карантин вихідного дня знищить ресторанний бізнес, оскільки вихідні – це основні дні прибутку.

«Карантин вихідного дня однозначно негативно вплине на діяльність ресторанної сфери. Вихідні – це основні дні отримання прибутку. Закривши заклади на ці дні, нам повністю перекривають кисень для існування. Зараз ми з усіх сил намагаємось втримати робочі місця і не факт, що нам це вдасться в нових умовах. Введення вищезгаданих обмежень знищить ресторанну сферу повністю», – пояснює Катерина Совяк.

Зріє бунт і ресторатори готові відстоювати своє право на роботу.

Аби достукатись до влади, ресторатори Львова та області долучаться до Всеукраїнської акції протесту під гаслом #МаюПравоПрацювати. Основна мета акції – донести владі «про недопустимість дискримінаційних обмежень галузі громадського харчування». Пікет заплановано на середу, 11 листопада, о 10:00 год. під стінами Львівської облдержадміністрації. Очікується, що в заході візьмуть участь понад 600 людей.

Співорганізаторка акції Ольга Гладун, яка працює керівником готельно-ресторанного комплексу на Львівщині, переконана, що заборона працювати у вихідні матиме такі ж фатальні наслідки, як і повне закриття, оскільки клієнти приїздять до них саме у вихідні, а в будні заміські готельні комплекси практично не мають гостей. Готельєрка запевняє, що карантин вихідного дня – це смерть для бізнесу і сподівається на підтримку від влади.

«Від влади ми хочемо розуміння і підтримки. У ресторанному бізнесі працюють тисячі працівників, у всіх є сім’ї і не можна залишати їх без роботи та доходу. Держава хоче нас закрити, але чи готова вона до компенсацій: зменшення податків чи податкових канікул? Сьогодні бізнес є партнером влади, оскільки підприємці забезпечують надходження в бюджети різних рівнів, однак влада себе показує нашим ворогом. Зокрема, впродовж останнього тижня десятки моїх колег у Львові отримали неправомірні штрафи і тепер змушені захищати свій бізнес у судах», – підсумовує Ольга Гладун.

Організатори звертають увагу на те, що в ресторанній галузі зростає кількість безробітних через закриття або обмеженням у часі роботи багатьох закладів громадського харчування. Також вони наголошують на необхідності фінансової підтримки від влади для працівників галузі у разі обмеження права на роботу. Так, як це діє у Європі.

«За останніми науково підтвердженими даними лише 1,5-5% захворювань пов’язані з відвідуванням закладів харчування. Ресторани – не місце найбільшої небезпеки. Заклади готові знову і знову дотримуватися безлічі правил, аби не наражати на небезпеку ані гостей, ані команду. Країни Європи розробили десятки сценаріїв підтримки ресторанного бізнесу – від звільнення від податків до виплату компенсацій найманим працівникам. Ресторани України у той же час не отримали жодних преференцій», – наголошують організатори.

Серед вимог рестораторів:

скасування усіх обмежень на роботу ресторанів;

скасування карантину «вихідного дня»;

мораторій на перевірки і скасування незаконних протоколів;

скасування на час дії карантинних обмежень місцевих та державних податків та зборів;

пряма грошова компенсація кожному працівнику, який втратив дохід за час карантину;

пряма грошова компенсація кожному бізнесу, який втратив дохід за час карантину;

приведення до європейським санітарним нормам.

Окрім Львова, такі ж акції очікуються у Києві, Луцьку, Харкові, Рівному Сумах, Тернополі, Полтаві, Запоріжжі, Маріуполі, Херсоні, Івано-Франківську, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Мелітополі.

Що каже місцева влада?

Напередодні у Львівській ОДА підтримали ідею впровадження в області карантину «вихідного дня». Керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис переконаний, що це дасть можливість частково розірвати епідланцюг поширення коронавірусу.

«У дні, коли люди не працюють, збільшується відвідуваність розважальних, торгових центрів, кінотеатрів та інших місць великого скупчення. Один з елементів розірвання епідланцюгу – мінімізувати стосунки та контакти між людьми. Це може дати позитивні результати. Оскільки повернутись до варіанту весняного карантину зараз доволі складно, гадаю варто спробувати такий вид обмежень», – сказав Орест Чемерис.

Яка у нас ситуація з COVID-19?

Епідемія набирає обертів. Щодня в Україні фіксують близько 10 тисяч нових випадків коронавірусу. На Львівщині станом на ранок вівторка, 10 листопада, підтверджено 34 304 випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, за минулу добу виявлено 550 нових інфікувань. При цьому 995 людей померли, а 21 679 – одужали.

Також в області суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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Фото: NV/UkrMedia/ Ольга Гладун