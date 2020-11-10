В Україні зафіксували рекордні 10 842 нових випадки коронавірусу

В Україні станом на ранок 10 листопада на коронавірус захворіло 479 197 осіб. За минулу добу зафіксовано 10 842 нових випадки, що є рекордною кількістю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні захворіло 479 197 осіб, зокрема одужало – 214 657 осіб (+5 514 за минулу добу), померло – 8 756 людей (+191 за минулу добу). Усього проведено 3 691 258 ПЛР-тестувань.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 45 667 випадків;

Харківська область – 44 466 випадків;

Львівська область – 34 304 випадки;

Одеська область – 29 336 випадків;

Чернівецька область – 25 835 випадків;

Івано-Франківська область – 25 054 випадки;

Рівненська область – 22 622 випадки;

Тернопільська область – 22 389 випадків;

Київська область – 21 038 випадків;

Хмельницька область – 20 328 випадків;

Житомирська область – 19 616 випадків;

Дніпропетровська область – 18 324 випадки;

Закарпатська область – 17 620 випадків;

Волинська область – 16 821 випадок;

Сумська область – 15 297 випадків;

Запорізька область – 14 693 випадки;

Донецька область – 14 578 випадків;

Вінницька область – 12 765 випадків;

Полтавська область – 12 723 випадки;

Черкаська область – 10 919 випадків;

Миколаївська область – 10 787 випадків;

Чернігівська область – 10 335 випадків;

Херсонська область – 5 833 випадки;

Луганська область – 4 643 випадки;

Кіровоградська область – 3 204 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні буде до 15 тисяч нових випадків коронавірусу в день, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Також додамо, що із 14 листопада в Україні можуть ввести карантин «вихідного дня». Більше того, через ситуацію з коронавірусом із 9 листопада лікарні припинили проводити планові операції.

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