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В Україні зафіксували рекордні 10 842 нових випадки коронавірусу

Соломія Головіна

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В Україні станом на ранок 10 листопада на коронавірус захворіло 479 197 осіб. За минулу добу зафіксовано 10 842 нових випадки, що є рекордною кількістю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 479 197 осіб, зокрема одужало – 214 657 осіб (+5 514 за минулу добу), померло – 8 756 людей (+191 за минулу добу). Усього проведено 3 691 258 ПЛР-тестувань.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 45 667 випадків;
  • Харківська область – 44 466 випадків;
  • Львівська область – 34 304 випадки;
  • Одеська область – 29 336 випадків;
  • Чернівецька область – 25 835 випадків;
  • Івано-Франківська область – 25 054 випадки;
  • Рівненська область – 22 622 випадки;
  • Тернопільська область – 22 389 випадків;
  • Київська область – 21 038 випадків;
  • Хмельницька область – 20 328 випадків;
  • Житомирська область – 19 616 випадків;
  • Дніпропетровська область – 18 324 випадки;
  • Закарпатська область – 17 620 випадків;
  • Волинська область – 16 821 випадок;
  • Сумська область – 15 297 випадків;
  • Запорізька область – 14 693 випадки;
  • Донецька область – 14 578 випадків;
  • Вінницька область – 12 765 випадків;
  • Полтавська область – 12 723 випадки;
  • Черкаська область – 10 919 випадків;
  • Миколаївська область – 10 787 випадків;
  • Чернігівська область – 10 335 випадків;
  • Херсонська область – 5 833 випадки;
  • Луганська область – 4 643 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 204 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні буде до 15 тисяч нових випадків коронавірусу в день, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Також додамо, що із 14 листопада в Україні можуть ввести карантин «вихідного дня». Більше того, через ситуацію з коронавірусом із 9 листопада лікарні припинили проводити планові операції.

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