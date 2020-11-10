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Плюс 550 хворих за добу. Ситуація з COVID-19 на Львівщині

Соломія Головіна

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На Львівщині станом  на ранок 10 листопада підтверджено 34 304 випадки інфікування корона вірусом. Зокрема, за минулу добу виявлено 550 нових інфікувань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 34 304 осіб. При цьому 995 людей померло (+6 за минулу добу) 21 679 пацієнтів одужало (+692 за минулу добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1619 ПЛР-тестів, з них 550 – позитивні. Серед них львів`ян – 195. Залишок проб у холодильнику – 784.

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За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 10819 осіб, госпіталізовані – 2 535, на амбулаторному лікуванні – 8 284 особи, виписані – 2 361 особа. Зараз у лікарні перебуває 175 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 5 осіб.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 122 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 104 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 279 пацієнтів, у 5-ій лікарні – 91 пацієнт, у 4-тій лікарні – 9 пацієнтів, у міському пологовому будинку – 17 пацієнтів.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

Також медики заявили, що 16 людей на Львівщині повторно заразились коронавірусом.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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