На будівництві амбулаторії у селі Сколівка розікрали понад 1.7 млн грн

Господарський Львівської області постановив стягнути 1 мільйон 562 тисячі гривень невикористаного авансу та 211 тисяч гривень пені з підрядної організації ТзОВ «Будкомінвестиція», яка мала збудувати медамбулаторію у селі Соколівка, Червоноградського району. Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

За словами, Юрія Холода, ТзОВ «Будкомінвестиція» стала переможцем тендеру наприкінці 2018 року та підписала угоду на суму 7 мільйонів 627 тисяч гривень. Проте своїх зобов’язань – збудувати медзаклад до кінця 2019-го – не виконала.

«Амбулаторія в Соколівці – одна з 43-х, які ми будуємо в межах програми «Доступна медицина». А також – одна з десяти, де торік мені, на жаль, довелося прийняти жорстке рішення і розірвати угоди з виконавцями робіт», – повідомив Юрій Холод.

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Він також повідомив, що наразі на Львівщині у межах програми «Доступна медицина» завершено будівництво 22 сільських медамбулаторій. Найближчим часом завершать роботи в амбулаторіях сіл Родатичі та Суховоля Львівського району, Волиця та Волсвин Червоноградського району.

«Для кожної з 43-х сільських амбулаторій, які будують у межах програми «Доступна медицина», закупили службовий автомобіль Renault Duster», – додав він.н

Раніше Львівський портал повідомляв, що на будівництві амбулаторії на Львівщині розікрали майже 2 млн грн.

Зазначимо, що будівництво 43 сільських амбулаторій на Львівщині стартувало ще на початку 2019 року. Звести їх мали до кінця 2019 року, однак у ЛОДА не вклались у ці терміни. Через відставання від графіку робіт ЛОДА розірвала угоди з підрядниками, які будували 10 амбулаторій.

Станом на лютий 2020 року у селах Львівської області відкрили лише десять амбулаторій. У середині жовтня у ЛОДА звітували про завершення будівництва 20 сільських амбулаторій.

Водночас будівництво сільських амбулаторій на Львівщині не обійшлося без скандалів. Правоохоронці підозрюють посадовців ЛОДА у привласненні 3 млн грн та 1,3 млн грн на зведенні амбулаторій у Жидачівському районі.

Як писав Львівський портал, для потреб новозбудованих сільських амбулаторій на Львівщині придбали спочатку 43 позашляховики Renault Duster, тепер медзакладам мають передати ще 159 таких машин. Загалом ці автомобілі обійшлися орієнтовно у 90 млн грн.

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