На Львівщині візьмуться розслідувати смерті 9 медиків від коронавірусу

Головне управління Держпраці у Львівській області призначило спецрозслідування 9 смертей медиків, спричинених коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Так, спеціальні комісії візьмуться розслідувати на Львівщині 9 смертей медиків, які стались через COVID-19. Йдеться про працівників:

Зазначимо, що медикам, які які заразились коронавірусом і отримали інвалідність або ж померли від ускладнень, спричинених COVID-19, держава гарантує виплату від 630 тисяч до 1,5 млн грн. Втім такі виплати проводять виключно після розслідування.

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Нещодавно стало відомо, що українських медиків змушують приховувати факт інфікування коронавірусом саме на роботі.

Загалом на за час пандемії коронавірусу на Львівщині померли 33 медпрацівники, 12 із – це лікарі.

Нагадаємо, нещодавно COVID-19 забрав життя багаторічного працівника Львівського лабораторного центру Ігоря Колянчікова. На початку жовтня від коронавірусу помер Ігор Орлов – старший лікар диспетчерського відділу швидкої допомоги. Роботі у «швидкій» він присвятив 45 років свого життя.

У вересні від COVID-19 також помер також головний спеціаліст міського управління охорони здоров’я Богдан Остальський. Він був лікарем-педіатром. Чоловіку було 60 років.

За інформацією Фонду соціального страхування України, у Львівській області найбільше в Україні хворих на COVID-19 медичних працівників.

До Дня медика Львівський портал писав про медпрацівників області, які пожертвували власним життям у боротьбі з коронавірусом. Детальніше читайте за цим посиланням.

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