COVID-19 забрав життя головного спеціаліста управління охорони здоров'я ЛМР

Після тривалого лікування сьогодні, 13 вересня, від коронавірусу помер головний спеціаліст управління охорони здоров’я ЛМР Богдан Остальський. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Богдан Романович Остальський, 1960 року народження, був лікарем-педіатром, тривалий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров’я управління охорони здоров’я Львівської міської ради.

Як відомо, станом на ранок 13 вересня у Львові та на Львівщині підтверджено 16 914 випадків інфікування коронавірусом. Загалом 472 людини померли, 5 247 пацієнтів одужало.

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Станом на кінець серпня у області одужало 1359 медиків з 1745 захворілих на COVID-19. Серед них: лікарі – 591, середній медичний персонал – 668, молодший медичний персонал – 306, інший персонал – 180.

За інформацією Фонду соціального страхування України, у Львівській області найбільше в Україні хворих на COVID-19 медичних працівників.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Також додамо, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Водночас станом на 11 вересня у області поменшало пацієнтів з коронавірусом, які потребують госпіталізації: показник завантаженості ліжкомісць становить 48,2%.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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