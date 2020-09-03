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Медиків змушують приховувати інфікування коронавірусом на роботі, – нарада у Зеленського

Вероніка Рой

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Міністерство охорони здоров’я повинне захистити лікарів, яких керівництво медичних закладів змушує приховувати інфікування COVID-19. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради, передає Офіс президента.

 

На нараді президента поінформували, що «головні лікарі низки медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень».

«Це небезпечна й неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом», – зазначив Зеленський.

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