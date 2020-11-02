Від коронавірусу помер працівник Львівського лабораторного центру

COVID-19 забрав життя Ігоря Колянчікова – багаторічного працівника Львівського обласного лабораторного центру. Про це Львівському порталу повідомили у держустанові.

Про смерть Ігоря Колянчікова обласний лабораторний центр повідомив у понеділок, 2 листопада. Він працював завідувачем радіологічного відділу, а з 2019 року – завідувачем лабораторії фізичних факторів.

Скільки років було Ігорю Колянчікову, в лабораторному центрі не уточняють, втім додають, що він помер від ускладнень, спричинених коронавірусом.

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«Із глибоким сумом сприйняли звістку про смерть нашого колеги Колянчікова Ігоря Павловича – доброї, розумної та мудрої людини, життя якої забрав коронавірус. Значну частину своєї трудової діяльності Ігор Павлович присвятив радіологічній безпеці населення Львівщини. Висловлюємо наше глибоке співчуття рідним і близьким з приводу смерті чоловіка, батька, дідуся… Вічна пам’ять!», – йдеться у повідомленні Львівського обласного лабораторного центру.

Нагадаємо, на початку жовтня на Львівщині від коронавірусу помер Ігор Орлов – старший лікар диспетчерського відділу швидкої допомоги. Роботі у «швидкій» він присвятив 45 років свого життя.

Нещодавно від COVID-19 також помер також головний спеціаліст міського управління охорони здоров’я Богдан Остальський. Він був лікарем-педіатром. Чоловіку було 60 років.

Станом на кінець червня офіційно було відомо про смерть шістьох медиків зі Львівщини від COVID-19. Детальніше про тих, хто віддав власне життя у боротьбі за інших, читайте за цим посиланням.

За інформацією Фонду соціального страхування України, у Львівській області найбільше в Україні хворих на COVID-19 медичних працівників.

Як писав Львівський портал, станом на початок жовтня коронавірусом на Львівщині заразились 2152 медпрацівники. Побороти недугу вдалося вже 1818 медикам, тобто 84%.

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