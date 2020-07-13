До 1,5 млн грн виплат: все, що треба знати про страхування медиків із COVID-19

Українські медики, які заразились коронавірусом і отримали інвалідність або ж померли від ускладнень, спричинених COVID-19, гарантовано отримуватимуть страхові виплати розміром від 630 000 грн до 1,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, ще в середині червня Кабінет Міністрів України прийняв постанову №498, яка регулює надання страхових виплат медпрацівникам, які захворіли на COVID-19 або померли ід ускладнень хвороби.

Всі страхові виплати медикам, що підхопили на роботі коронавірус або померли від його ускладнень, проводить Фонд соціального страхування. Всі кошти виплачуватимуть із держбюджету.

Цікаво, що вищезгадана постанова передбачає страхові виплати не всім медикам, які під час виконання своїх професійних обов’язків заразяться коронавірусом. Йдеться про тих медпрацівників, які протягом року із моменту інфікування COVID-19 отримають групу інвалідності або помруть від ускладнень хвороби.

Відтак уряд передбачив такі страхові виплати медикам:

для осіб І групи інвалідності – 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установлений на 1 січня календарного року. Зараз він складає 840 800 грн ;

; ІІ групи інвалідності – 350-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 735 700 грн ;

; ІІІ групи інвалідності – 300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 630 600 грн.

У випадку смерті медичного працівника виплата отримають члени сім’ї, батьки чи утримані. ЇЇ розмір становить 750-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, – 1,576 млн грн.

Нагадаємо, на Львівщині також ввели страхування для всіх медиків, які працюють у лікарнях, визначених під СOVID-19. По 15 000 грн отримують ті медпрацівники, які захворіли на коронавірус і лікуються у стаціонарі.

Станом на кінець травня на Львівщині застрахували трохи більше 5000 медиків. Перші з них вже отримали кошти.

Як писав Львівський портал, станом на початок липня у Львівській області коронавірус підхопили 997 медиків, 516 із них вже одужали.

Під час COVID-19 Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники лабораторій, які роблять ПЛР-тестування, а також лікарі медзакладів, що передбачені під хворих на коронавірус. Тим медикам, які під час роботи захворіли на COVID-19, Львівська міська рада виплачує по 20 000 грн допомоги.

Наприкінці травня сесія Львівської міськради вирішила виплачувати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

А на підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом, Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.