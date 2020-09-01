Кількість хворих на коронавірус медиків на Львівщині – найбільша в Україні

У Львівській області найбільше в Україні хворих на COVID-19 медичних працівників. Про це повідомив Фонд соціального страхування України у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що з початку пандемії фонд отримав 8 784 повідомлення про клінічно підтверджені випадки COVID-19 серед медичних працівників.

«Зокрема, найбільша кількість повідомлень зареєстрована у Львівській області – 1 518 випадків, що складає 17,3% від усіх повідомлень про випадки захворювання медиків на COVID-19 внаслідок виконання посадових обов’язків», – зазначає Фонд соціального страхування України.

Реклама партнерів

У місті Києві отримано 808 повідомлень, у Рівненській області – 804, Закарпатській області – 653, Чернівецькій області – 578, Волинській області – 547.

Як відомо, станом на ранок 1 вересня на Львівщині підтверджено 14 703 випадки інфікування коронавірусом. Водночас 402 людей померло.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус.

Із 31 серпня в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони. Частина Львівської області, зокрема і Львів, увійшла до «помаранчевої зони», а інша частина – до «жовтої зони». Детальніше про карантинне зонування читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.