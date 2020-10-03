На Львівщині коронавірус забрав життя ще одного медика

Від коронавірусу на Львівщині помер ще один медик – старший лікар диспетчерського відділу «швидкої» Ігор Орлов. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.

Ігор Орлов тривалий час боровся з коронавірусом, втім помер від ускладнень у суботу, 3 жовтня.

Чоловік 20 років був старшим лікарем оперативно-диспетчерського відділу швидкої допомоги. Загалом роботі у «швидкій» Ігор Орлов присвятив 45 років свого життя.

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«Ігор Борисович віддав служінню людям все своє життя. Друзі, колеги і всі, з ким кожного дня боровся за життя пацієнтів пан Ігор, сумують з приводу непоправної втрати і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять і вдячність від тих, хто продовжує боротьбу!», – йдеться у повідомленні медиків.

Нагадаємо, нещодавно від коронавірусу також помер головний спеціаліст міського управління охорони здоров’я Богдан Остальський. Він був лікарем-педіатром. Чоловіку було 60 років.

Станом на кінець червня офіційно було відомо про смерть шістьох медиків зі Львівщини від COVID-19. Детальніше про тих, хто віддав власне життя у боротьбі за інших, читайте за цим посиланням.

За інформацією Фонду соціального страхування України, у Львівській області найбільше в Україні хворих на COVID-19 медичних працівників.

Як писав Львівський портал, станом на початок жовтня коронавірусом на Львівщині заразились 2152 медпрацівники. Побороти недугу вдалося вже 1818 медикам, тобто 84%.

Найбільше хворіє середній медперсонал та лікарі. Щодо медзакладів, то найбільша захворюваність за весь час пандемії – серед працівників львівської лікарні швидкої допомоги, обласної інфекційної лікарні та «швидкої».

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