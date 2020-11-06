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На Львівщині коронавірусом заразились майже 3000 медиків, 33 померли

Наталя Дуляба

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Станом на початок листопада коронавірус на Львівщині діагностували 2964 медикам. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 33 медпрацівники. Про це Львівському порталу повідомили в Українському лікарському товаристві у Львові.

 

Так, COVID-19 на Львівщині підхопили 2964 медичні працівники. Серед них 1 064 людини – це лікарі, 1 158 осіб – середній медперсонал, 453 особи – молодший медперсонал, 289 осіб – немедичний персонал.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, в області померли 33 медпрацівники, в тому числі 12 лікарів.

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Зазначимо, станом на кінець вересня на Львівщині було 2152 хворих на коронавірус медпрацівники. Найбільше хворіють медики львівської лікарні швидкої допомоги, обласної клінічної лікарні та «швидкої».

Нещодавно COVID-19 забрав життя багаторічного працівника Львівського лабораторного центру. На початку жовтня від коронавірусу помер Ігор Орлов – старший лікар диспетчерського відділу швидкої допомоги. Роботі у «швидкій» він присвятив 45 років свого життя.

У вересні від COVID-19 також помер також головний спеціаліст міського управління охорони здоров’я Богдан Остальський. Він був лікарем-педіатром. Чоловіку було 60 років.

За інформацією Фонду соціального страхування України, у Львівській області найбільше в Україні хворих на COVID-19 медичних працівників.

До Дня медика Львівський портал писав про медпрацівників Львівської області, які пожертвували власним життям у боротьбі з коронавірусом. Детальніше читайте за цим посиланням.

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