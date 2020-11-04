Медики розповіли, як поводитися вагітним у разі підозри на COVID-19

Наразі немає підтвердження тому, що вагітні найбільше ризикують захворіти на COVID-19, ніж інші. Втім, через вразливість до гострих вірусних респіраторних інфекцій вагітним потрібно дотримуватись загальних рекомендацій щодо власного захисту. Тож, Національна служба здоров’я (НСЗУ) надала поради, як поводитися вагітним у разі підозри на COVID-19. Про це НСЗУ повідомили у Facebook, передає Львівський портал.

В Нацслужбі надали алгоритм дій, якщо у вагітної є підозра або підтверджений діагноз COVID-19.

Перш за все, необхідно повідомити про симптоми або свій стан лікаря, з яким укладено декларацію, а також акушера-гінеколога, який спостерігає за вагітною.

Реклама партнерів

Якщо у вагітної з підозрою чи підтвердженою коронавірусною інфекцією відсутня пологова діяльність та акушерська патологія, а наявний легкий перебіг захворювання, вона залишається на самоізоляції. Сімейний лікар та акушер-гінеколог мають забезпечити активний дистанційний нагляд за станом здоров’я такої пацієнтки.

В НСЗУ радять за можливості відкласти всі заплановані візити до лікаря до завершення самоізоляції.

«Але, якщо вагітній з підозрою чи підтвердженим COVID-19 потрібно проходити обстеження, які відтермінувати неможливо, то жінка має пройти таке обстеження останньою. Вагітна має обов’язково заздалегідь узгодити години прийому та попередити лікарів щодо візиту», – йдеться у повідомленні.

Водночас, якщо стан вагітної потребує госпіталізації, їй мають надати кваліфіковану медичну допомогу.

«У кожному регіоні є пологові будинки, які визначені для надання допомоги вагітним із підозрою чи підтвердженою інфекцією COVID-19», – повідомляють в НСЗУ.

Згідно з роз’ясненнями НСЗУ, вагітну жінку госпіталізують у разі: початку пологової діяльності (навіть якщо вагітна перебуває вдома на самоізоляції та не має лабораторно підтвердженого COVID-19); якщо у вагітної відсутня пологова діяльність, але наявний важкий чи середньої важкості стан перебігу COVID-19; якщо у вагітної відсутня пологова діяльність, але наявна акушерська або супутня екстрагенітальна патологія (за рішенням лікаря).

В НСЗУ відзначають, що Стандарти медичної допомоги при коронавірусній хворобі, у тому числі і вагітним, затверджено Міністерством охорони здоров’я.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок середи, 4 листопада, в Україні зафіксовано 420 617 хворих на коронавірусну інфекцію. За останню добу виявлено 9524 випадків інфікування, що є новим антирекордом. Також минулої доби від ускладнень інфекції померло 199 людей.

Нещодавно, у МОЗ вже заявили, що ситуація з розповсюдженням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Подолати пандемію можливо лише за умови відповідального ставлення кожного громадянина до встановлених правил.

У зв’язку з цим з наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються варіанти від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

На Львівщині також стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Зокрема, лікарні області вже на 67% заповнені хворими на COVID-19. Відтак, за дорученням Кабміну Львівщина напрацьовує перелік локацій, де можна буде розгорнути мобільні госпіталі для хворих на коронавірус.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.