З наступного тижня в Україні можуть запровадити комендантську годину, – ЗМІ

З наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження. Про пише УП з посиланням на власні джерела в Кабінеті міністрів та Офісі президента.

За різними даними, розглядаються варіанти від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока.

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Нещодавно, у МОЗ вже заявили, що ситуація з розповсюдженням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Подолати пандемію можливо лише за умови відповідального ставлення кожного громадянина до встановлених правил.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 3 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 411 093 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 8899 нових хворих, що є новим рекордом.

Зазначимо, адаптивний карантин в Україні діятиме щонайменше до 31 грудня.

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