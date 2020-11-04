Новий коронавірусний антирекорд: в Україні за добу – 9524 випадки

Станом на ранок середи, 4 листопада, в Україні зафіксовано 420 617 хворих на коронавірусну інфекцію. За останню добу виявлено 9524 випадків інфікування, що є новим антирекордом. Також минулої доби від ускладнень інфекції померло 199 людей. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 313, медпрацівників – 408.

Також за останню добу було госпіталізовано 1 514 осіб. За весь час пандемії в країні захворіло 420 617 осіб. Від ускладнень COVID-19 померло 7731 (+199 людей за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 176 404 особі. Протягом усієї пандемії в Україні проведено 3 386 489 ПЛР-тестувань.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.

Випадки коронавірусу виявлені:

м. Київ — 40390 (+856)

Харківська область — 39559 (+850)

Львівська область — 31639 (+505)

Одеська область — 26332 (+547)

Чернівецька область — 23296 (+416)

Івано-Франківська область — 22047 (+451)

Тернопільська область — 21332 (+146)

Рівненська область — 20300 (+302)

Київська область — 17918 (+383)

Хмельницька область — 17439 (+511)

Житомирська область — 16200 (+367)

Дніпропетровська область — 16169 (+440)

Закарпатська область — 15470 (+283)

Волинська область — 14544 (+310)

Сумська область — 12776 (+367)

Донецька область — 12367 (+636)

Вінницька область — 11363 (+267)

Запорізька область — 11227 (+430)

Полтавська область — 10617 (+427)

Черкаська область — 9898 (+228)

Чернігівська область — 9367 (+154)

Миколаївська область — 9027 (+291)

Херсонська область — 4622 (+198)

Луганська область — 3988 (+107)

Кіровоградська область — 2730 (+53)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нещодавно, у МОЗ вже заявили, що ситуація з розповсюдженням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Подолати пандемію можливо лише за умови відповідального ставлення кожного громадянина до встановлених правил.

У зв’язку з цим з наступного тижня в Україні планують значно посилити карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються варіанти від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

На Львівщині також стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Зокрема, лікарні області вже на 67% заповнені хворими на COVID-19. Відтак, за дорученням Кабміну Львівщина напрацьовує перелік локацій, де можна буде розгорнути мобільні госпіталі для хворих на коронавірус.

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