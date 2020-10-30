На Львівщині відзначатимуть 155-річчя Митрополита Андрея Шептицького. Програма

У Львівській області відзначатимуть 155-річчя Митрополита Андрея Шептицького. Зокрема, у Львові та районах області проведуть низку заходів: мистецьку програму, показ документальних фільмів та вистав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, 1 листопада в Архикатедральному Соборі святого Юра, що на пл. Св. Юра, 5, відбудеться мистецька програма «Покликаний… посвята у 155-ті роковини Праведному Андрею Шептицькому». Початок о 17.00 год.

Слово про митрополита Андрея Шептицького промовить Високопреосвященний владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський.

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Мистецьку програму виконають солісти, хор та оркестр Лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка, Заслужена академічна капели України“Трембіта” під батутою Народного артиста України Миколи Кулика.

Окрім цієї мистецької програми, у Львові та області запланована ще низка заходів, зокрема:

1 листопада 2020 – Храм св.Климента Папи (Львів, вул.Чупринки, 70).

14: 00 – Показ документального фільму «Андрей Шептицький: актуальне»

6 листопада 2020 – Національний музей у Львові (Львів, вул. Драгоманова, 42)

16: 00 – Показ документального фільму «Андрей Шептицький: актуальне»

8 листопада 2020 – Храм Успіння Пресвятої Богородиці

(м.Пустомити, вул.Шевченка, 128).

9:00 – Показ документального фільму «Андрей Шептицький: актуальне»

11 листопада 2020 – Центр Шептицького, м.Львів, вул.Стрийська

16:00 год. – Вистава «Театр в кошику» // «Я іду, Христе…»

17 листопада 2020 – Село Прилбичі Яворівського району

13:00 – Вистава «Театр в кошику» // «Я іду, Христе…»

Митрополит Андрей Шептицький – митрополит Галицький, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, громадський і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ, видатний богослов, аскет, Учитель Церкви, проповідник духовного життя, ще за життя визнаний українським народом «рідним Мойсеєм».

Раніше Львівський портал повідомляв, що головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся до центру пам’яті Голокосту «Яд Вашем» з проханням присвоїти Андрею Шептицькому почесне звання «Праведника народів світу». Звернення підтримав і президент України Володимир Зеленський.

У жовтні цього року Митрополиту Андрею Шептицькому в Італії присвоїли титул Праведника

Довідка:

Андрей Шептицький народився 22 липня 1865 року у селі Прилбичі Яворівського району на Львівщині. Походив зі стародавнього знатного українського роду, який у XIX столітті зазнав полонізації, члени родини стали франкомовними римо-католиками. Незважаючи на сильну опозицію з боку батька, він стає ченцем Василіянського чину Греко-католицької церкви.

Був відомим реформатором церкви, та це далеко не єдина його заслуга перед українським народом. Він розвивав кожну сферу суспільного життя українців, причіплював Україні європейські цінності. Походив з однієї з найбільш знаних у Львові родин – графів Шептицьких. Разом з Папою Римським реформував УГКЦ, турбувався про освіту свого народу та був щедрим меценатом, не боявся політичних репресій та пророкував Україні успішне майбутнє.

Він був чи не єдиним українцем, що не боявся відкрито засуджувати Голокост і особисто врятував 150 євреїв, переважно дітей, від знищення німцями.У своїх посланнях Митрополит виступав проти переслідування і знищення євреїв, відкрито писав про це і нацистському керівництву.

За ініціативи владики євреям видавали фальшиві документи, аби ті могли втекти за кордон. За порятунок та підтримку євреїв під час Голокосту Митрополита посмертно удостоїли нагородою Яна Карського. Однак звання «Праведника народів світу» у митрополита немає досі.

Помер 1 листопада 1944 року.