Головний рабин України просить присвоїти Андрею Шептицькому звання «Праведника народів світу»

Головний рабин України Моше Реувен Асман надіслав лист Меморіальному комплексу історії Голокосту «Яд Вашем» з проханням присвоїти Митрополиту Андрею Шептицькому почесне звання «Праведника народів світу». Про це він написав у Facebook.

Як зазначається у листі, митрополит Андрей керував операцією з порятунку більш ніж 150 єврейських дітей в роки Голокосту на Західній Україні.

«Частина цих дітей живі і сьогодні – і я дивився їх спогади, де вони кажуть, що зобов’язані життям Андрею Шептицькому», – наголошує головний рабин України.

У листі зауважується, що «аргументи проти присвоєння йому звання давно відомі: підпис на вітальній телеграмі Гітлеру після вступу Вермахту до Львова влітку 1941 року, а також нібито «благословення» митрополита при створенні дивізії СС «Галичина».

«Але телеграма була написана на тлі жаху після виявлення в тюрмах Львова тисяч в’язнів, розстріляних сталінськими катами під час відступу…», – пояснив Моше Реувен Асман.

При цьому він додав, що «у істориків не існує жодного справжнього документа, підтверджуючого благословення Шептицьким дивізії СС «Галичина».

«У кривавому пеклі Голокосту фігура Андрея Шептицького підноситься, як скеля спасіння і добра. Митрополит Шептицький – велетень справжнього гуманізму і один з найвеличніших українців 20-го століття. Його дружні зв’язки з єврейським народом налічували десятки роки співпраці», – зазначається у листі.

Раніше Львівський портал писав про те, що інститут «Яд Вашем» повторно розгляне справу визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником народів світу.