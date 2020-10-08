Митрополиту Андрею Шептицькому в Італії присвоїли титул Праведника

Комітет «Саду Праведників – Ґаріво» м. Мілан визнав митрополита Андрея Шептицького Праведником, вписавши його ім’я серед «Праведників Монте Стелла». Церемонія вручення відзнаки відбулася 7 жовтня у Саді Праведників Мілану. Про це повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ.

«Під час Другої світової війни український митрополит Андрей Шептицький прийняв у митрополичі палати та греко-католицькі монастирі сотні переслідуваних євреїв, рятуючи їх від смерті. Ризикуючи власним життям, він писав до Гітлера та Гімлера, завзято протестуючи проти винищення євреїв та забороняючи українцям брати участь у нацистських акціях», – йдеться в пергаменті відзнаки.

Для отримання відзнаки Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, делегував владику Діонісія, делегата з повними правами апостольського екзарха для українців візантійського обряду, у супроводі о. Андрія Солецького, керівника Секретаріату Глави УГКЦ в Римі, та о. Ігоря Крупи, капелана української громади м. Мілану.

Реклама партнерів

Разом з митрополитом Андреєм Шептицьким асоціація «Ґаріво» надала титул Праведника іншим десятьом особам, які рятували євреїв, ризикуючи власним життям.

Додамо, що вручення відзнаки Праведника для митрополита Андрея Шептицького відбулося у відповідь на прохання Блаженнішого Святослава. Попередньо церемонія присвоєння відзнаки мала відбутися 6 березня, але у зв’язку із запровадженням карантинних заходів була скасована. У попередніх заходах також передбачалась участь Глави УГКЦ. У своєму листі до Габріела Ніссіма, президента «Гаріво», Блаженніший Святослав висловив вдячність єврейській спільноті за «гідне визнання героїчного прикладу митрополита Андрея Шептицького в його боротьбі проти будь-якої форми приниження людської гідності та захисту людських прав, а особливо – його любові до ближнього».

«Від імені УГКЦ висловлюю асоціації «Ґаріво» слова вдячності та високого визнання за віддану працю у місії плекання живої пам’яті для виховання глобальної відповідальності», – йдеться в листі Глави УГКЦ.

Зауважимо, асоціація «Сад Праведників – Ґаріво» працює в Мілані з 1999 року та займається присвоєнням звання Праведника для людей, які під час різних геноцидів проявили моральну стійкість та людяність у порятунку осіб іншої національності, ризикуючи власним життям.

Раніше Львівський портал повідомляв, що головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся до центру пам’яті Голокосту «Яд Вашем» з проханням присвоїти Андрею Шептицькому почесне звання «Праведника народів світу». Звернення підтримав і президент України Володимир Зеленський.

Довідка:

Андрей Шептицький народився 22 липня 1865 року у селі Прилбичі Яворівського району на Львівщині. Походив зі стародавнього знатного українського роду, який у XIX столітті зазнав полонізації, члени родини стали франкомовними римо-католиками. Незважаючи на сильну опозицію з боку батька, він стає ченцем Василіянського чину Греко-католицької церкви.

Був відомим реформатором церкви, та це далеко не єдина його заслуга перед українським народом. Він розвивав кожну сферу суспільного життя українців, причіплював Україні європейські цінності. Походив з однієї з найбільш знаних у Львові родин – графів Шептицьких. Разом з Папою Римським реформував УГКЦ, турбувався про освіту свого народу та був щедрим меценатом, не боявся політичних репресій та пророкував Україні успішне майбутнє.

Він був чи не єдиним українцем, що не боявся відкрито засуджувати Голокост і особисто врятував 150 євреїв, переважно дітей, від знищення німцями.У своїх посланнях Митрополит виступав проти переслідування і знищення євреїв, відкрито писав про це і нацистському керівництву.

За ініціативи владики євреям видавали фальшиві документи, аби ті могли втекти за кордон. За порятунок та підтримку євреїв під час Голокосту Митрополита посмертно удостоїли нагородою Яна Карського. Однак звання «Праведника народів світу» у митрополита немає досі.

Помер 1 листопада 1944 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.