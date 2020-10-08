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Фільм «Пригоди Паддінгтона» у Львові адаптували для незрячих дітей

Соломія Головіна

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Для незрячих дітей у Львові адаптували фільм «Пригоди Паддінгтона» та надрукували в універсальному дизайні книгу Майкла Бонда про пригоди ведмежати «Паддінгтон», що стала основою фільму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Цей соціально-культурний проєкт «Знайомтесь: Паддінгтон!», який переміг на конкурсі управління соціального захисту ЛМР, реалізувала «Українська спілка інвалідів – УСІ».

Як розповіла керівниця Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка», радниця міського голови Львова Оксана Потимко, тираж видання книги – 25 примірників (у двох томах кожен). Кожна книга містить рельєфно-крапковий і плоский шрифти (останній – крупним кеглем для слабозорих дітей), QR-код з озвученим текстом і QR-код з адаптованим для незрячих фільмом з аудіодискрипцією, 4 кольорові тактильні малюнки, які можна «побачити» на дотик, і тверду палітурку з написом шрифтом Брайля. Кожен малюнок містить опис того, що зображено на сторінці – для зручності і допомоги повністю незрячим дітям.

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Усі книги вже у жовтні 2020 року отримають 17 міських бібліотек для дітей Львова, 2 обласні дитячі бібліотеки на пл. Ринок і вул. Винниченка, Львівська спецшкола № 100 для дітей з вадами зору. Подарункові примірники передадуть видавництву «Ранок», управлінню соціального захисту ЛМР тощо.

Бюджет проєкту «Знайомтесь: Паддінгтон!» склав 85 000 грн.

Над публікацією книг працювали співробітники Ресурсного центру Львівської політехніки Катерина Івашутіна і Оксана Потимко. Аудіодискрипцію фільму готувала і озвучувала актриса Національного театру ім. М. Заньковецької Леся Бонковська. Книгу озвучував артист ВФ «Піккардійська терція» Ярослав Нудик. Звукорежисери – Володимир Сватенко і Ярослав Босий.

Незабаром на сайті usi.org.ua буде розміщено фільм з аудіодискрипцією «Пригоди Паддінгтона»; аудіоверсія однойменної книги вже є на цьому веб-ресурсі.

«Вільний доступ до друкованої та озвученої книги, а також адаптованого для незрячих фільму, матиме кожна дитина завдяки QR-кодам, введеним у саму книгу. Так універсальну книгу, доповнену аудіоверсією, фільмом, тактильними малюнками і текстом у поданні двома шрифтами, зможуть читати діти з різними формами інвалідності – зір, слух, та інші, а також умовно здорові діти», – зазначила Оксана Потимко.

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