Львівська облрада вирішила не ставити «незадовільно» Віконському

Депутати Львівської облради під час сесійного засідання 22 вересня відмовилися поставити «незадовільно» очільнику поліції Львівщини Василю Віконському. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Піл час сесії ЛОР заслуховували звіт Василя Віконського щодо стану законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Львівської області за І півріччя 2020 року.

Зокрема, він зазначив, що є значні досягнення у розкритті злочинів, пов’язаних з нелегальним обігом деревини, кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин, злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, хабарництва, наркозлочинності, кіберзлочинності тощо.

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«Загалом співробітникам служб та підрозділів Головного управління Національної поліції України у Львівській області вдалось не лише стабільно утримувати криміногенну ситуацію під контролем, а й досягати в окремих напрямках роботи кращих результатів, ніж в інших регіонах України», – резюмував Василь Віконський.

Коли дійшло до запитань, депутат облради Михайло Нискогуз нагадав головному поліцейському Львівщини події річної давності у Соснівці, коли правоохоронці розігнали активістів, що блокували російське вугілля.

«24 червня 2019 року ЛОР ухвалила звернення до президента, Кабміну, голів МВС та Нацполіції щодо конфлікту навколо акції протесту проти торгівлі російським вугіллям. Всі ми пам’ятаємо, що тоді працівники поліції, частина з яких не мала розпізнавальних знаків побили та розгінали активістів, які тоді блокували вагони з російським вугіллям. І Львівська облрада вимагала на це жорстко відреагувати, відсторонити керівника обласної поліції. Цього не сталося…», – зазначив він.

Обласний обранець поцікавився, чи є якісь нові факти у розслідуванні цієї справи, зокрема щодо правоохоронців без розпізнавальних знаків та перевищення їхніх службових обов’язків.

«Всі службові розслідування проводила Нацполіція. Із цього приводу нічого нового доповісти не можу, крім того, що звітував вкінці минулого року по події у Соснівці», – відповів Василь Віконський.

У обговоренні цього питання депутат ЛОР Андрій Чад зазначив, що до нього звернулися учасники бойових дій та ветерани з проханням висловити недовіру Василю Віконському. Відтак він запропонував визнати незадовільним звіт очільника поліції Львівщини.

Відповідна пропозиція набрала лише 10 голосів «за». Ще 4 обласні обранці утрималися від голосування, 40 – не голосували. Відтак заслухану інформацію просто взяли до відома.

Зазначимо, 39-річний Василь Віконський очолив Нацполіцію Львівщини у вересні 2019 року.

Під час перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції. На свій захист Віконський стверджував, що не пройшов переатестацію у 2015 році через те, що займався підготовкою бійців у зону ООС, а не своєю профпідготовкою.

Також відомо, що 38-річний Василь Віконський з 2003 року пропрацював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах: від старшого сержанта до капітана. А з березня 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

Через такі пікантні деталі у біографії перед офіційним представленням Віконського як начальника поліції Львівщини активісти зібрались на пікет, під час якого вимагали не призначати його на цю посаду. Згодом ексглава Нацполіції України пояснив, чому «поставив» саме Василя Віконського.

Менше ніж через місяць після призначення Василь Віконський потрапив у новий скандал через силовий розгін поліцейськими людей, які блокували перевезення російського вугілля у Соснівці. Через це ексголова Львівської ОДА Маркіян Мальський закликав Віконського піти у відставку. Таку ж позицію зайняла і Львівська облрада.

Натомість очільник Наполіції Львівщини переклав відповідальність за сутички у Соснівці на місцеву владу та керівництво вугільного підприємства. Активісти у Львові неодноразово влаштовували протести проти Віконського. Його звільнення під Офісом президента та МВС вимагали також й мешканці Львівщини разом із депутатами облради.

Також Координаційна рада учасників бойових дій звинуватила Василя Віконського у зв’язках із кримінальним авторитетом.