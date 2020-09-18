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Як у Львові відбулись Дні європейської спадщини

Ольга Денисяка

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У Львові протягом 11–13 вересня відбулися Дні європейської спадщини: близько ста безкоштовних заходів від ініціативних дослідників, екскурсоводів, науковців, працівників музеїв та освітніх закладів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. 

 

Близько 1500 учасників змогли відвідати заходи, серед яких майже 100 дітей. Варто зазначити, що діти приходили не лише на події, орієнтовані на дитячу аудиторію, а й на звичні екскурсії. Це можливість прививати любов і повагу до об’єктів спадщини у молодого покоління. 

Цікаво, що вперше за історію проекту у Львові до проведення одного із заходів доєднався наймолодший спікер – Владислав Завадовський, якому 11 років. Він разом із своїм напарником, що працює у Підземеллі Гарнізонного храму, розповідали про шлях бандури від поодиноких бандуристів до музичних академій, як і де навчаються бандуристи зараз та влаштували невеликий концерт із грою на цьому музичному інструменті. 

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Відвідувачі дізнались, яка освіта потрібна вагоноводу, письменнику, геральдисту, про різні методи і винаходи, які виникали та освоювали в процесі навчання. Так у Львові 1935 року вперше на теренах України була застосована телемедицина – професор Мар’ян Франке та професор Вітольд Липинський організували постійне використання телеелектрокардіографії (теле-ЕКГ). У відділенні інфекційної лікарні обстежували хворих та передавали результати обстежень у Інститут патології на відстані пів кілометра. 

Унікальні винаходи львівських вчених допомагали вивести освіту у Львові на світовий рівень, тут працювали ті, хто навчався у Нобелівських лауреатів, а згодом самі удостоювались премії. Наприклад, професор Леон Попельський, який у Львові досліджував та відкрив просекреторні ефекти гістаміну (1916), був нагороджений Нобелівською премією (1988). 

Дні спадщини є популярнішими серед львів’ян, проте, на цей раз були гості й з інших міст: Києва, Дніпра, Білої Церкви, Кривого Рогу та міст Львівської області. З іноземних туристів на ДЄС завітали гості з Мінська. 

На кожен рік Рада Європи задає тему для Днів спадщини. Уже відомо, що у 2021 році це – «Інклюзивна спадщина: спадщина для всіх». 

    

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Фото: ЛМР

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