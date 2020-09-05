У хворого на COVID-19 патріарха Філарета діагностували запалення легень

У патріарха Філарета, в якого підтвердили коронавірус, діагностували запалення легенів. Про це йдеться на Facebook-сторінці Філарета.

«Повідомляємо, що стан здоров’я патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легенів», – йдеться у повідомленні.

До слова, не так давно Філарет потрапив у скандал, заявивши, що причиною коронавірусу є геї та лесбіянки.

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Як писав Львівський портал, 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Її очолив Митрополит Епіфаній. Після цього фактично й розпочалось протистояння з боку Філарета. Торік навесні Філарет заявив, що УПЦ Київського патріархату не є ліквідованою і направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату. На цю зустріч тоді прибули лише чотири єпископи.

Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної Церкви України.

Згодом Філарет заявив, що допускає поділ Православної Церкви України і оголосив, що сам хоче керувати ПЦУ, натомість Митрополиту Епіфанію слід залишити представлення Української православної церкви за кордоном.

Своєю чергою Епіфаній на заяви Філарета зауважив, що повернення УПЦ до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності. Тож це неможливо. Після цього Філарет заявив, що не приймає Томос.

Наприкінці 2019-го Митрополит Епіфаній заявивши, що за спиною патріарха Філарета стоять проросійські сили. Також ПЦУ закликала його не підривати єдність церкви.

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