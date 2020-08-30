«Робимо все можливе, щоб шахтарям не боргували зарплату», – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, вітаючи українських шахтарів із професійним святом, заявив, що уряд робить все можливе, аби боргів зі зарплат не було. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабінету Міністрів України.

Перебуваючи із робочим візитом у Краматорську Денис Шмигаль привітав шахтарів із професійним святом. Він наголосив, що вугільна галузь потребує реформування і нових підходів до господарювання, а також відзначив, що одним із орієнтирів роботи уряду є беззбитковість вугільних підприємств.

«Неодноразові зустрічі з гірниками засвідчили нашу спільну готовність до здійснення змін з метою комплексного розв’язання проблемних питань вугледобувної галузі. Європейські умови й безпека праці, належна заробітна плата, беззбитковість вугільних підприємств – це орієнтири для нашої подальшої спільної роботи», – сказав прем’єр.

Реклама партнерів

Водночас Денис Шмигаль заявив, що уряд зі свого боку також «робить усе можливе», щоб боргів зі зарплат не було.

«Зі свого боку ми вже робимо все можливе, щоб не було боргів по зарплаті, як це було в минулі роки. Цим питанням особисто опікується президент», – наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, із п’ятниці, 28 серпня, на шахті «Надія» у Соснівці триває підземна акція протесту. Майже пів сотні гірників не виходять з-під землі, бо із березня не отримують зарплату. Дотепер борг сягнув 61,54 млн грн.

У суботу, 29 серпня, до гірників-протестувальників приїжджав заступник міністра енергетики Олександр Зорін. В ході розмови, за словами Волинця, з’ясувалось, що найближчими днями шахтарям зможуть виплатити максимум 5,7 млн грн боргу.

Вранці 30 серпня у шахті залишалися 37 працівників, трьом стало погано, тож їх підняли нагору. Втім всі гірники забезпечені їжею та водою. На території підприємства протестують їхні родичі.

Тим часом із нагоди Дня шахтаря президент України Володимир Зеленський нагородив шістьох гірників зі Львівщини державними відзнаками.

Ще в червні гірники шахти «Надія» приїжджали до Львова і влаштували пікет під стінами Львівської облради через те, що їм місяцями не виплачують зарплат.

Як писав Львівський портал, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові торік у листопаді. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

Згодом борг знову збільшився, тож шахтарі переймались, що не матимуть грошей на Новий рік і Різдво. А наприкінці січня гірники навіть оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА.

Станом на початок лютого шахтарям ДП «Львіввугілля» боргували 175 мільйонів гривень зарплати. 6 лютого у Червоноград на шахту «Межирічанську» приїжджав президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв виплатити всі борги із зарплати до кінця лютого. Детальніше про те, як пройшла зустріч гаранта із гірниками, які по три місяці не бачать зарплат, читайте за цим посиланням.

Потім ситуація із боргами не суттєво поліпшилась: наприкінці травня гірникам дали всю зарплату за березень, а потім фінансування знову призупинилось.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.