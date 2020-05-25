На Львівщині шахтарі дочекалися зарплат за березень і частину квітня

На Львівщині шахтарі дочекалися чергового зарплатного траншу: станом на кінець травня гірники отримали всю платню за березень, за квітень – більше половини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Сьогодні, 25 травня, на рахунки держпідприємства «Львіввугілля» надійшли кошти із держбюджету за програмою «Реструктуризація вугільної галузі». Завдяки цьому траншу вдалося повністю погасити заборгованість зі зарплати за березень та частину за квітень.

За квітень гірники отримали 61% своєї зарплати. Решту шахтарям мають виплатити найближчим часом грошима, що надійдуть від реалізації вугілля.

«Питання вугільної галузі області – одне з основних наших завдань. Це, в першу чергу, гідна оплата праці гірників, реалізація вугільної продукції, розвиток шахт області. Докладаємо всіх зусиль, щоб відстоювати інтереси гірників на рівні керівництва держави, а також спільно напрацьовуємо пропозиції для виходу зі складної ситуації вугільного комплексу», – запевнив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Зазначимо, на початку травня шахтарям «Львіввугілля» виплачували зарплату ще за лютий і частину – за березень.

Нагадаємо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Наприклад, торік платню за травень їм видавали ще в середині липня, за червень – на початку серпня, а за вересень – наприкінці жовтня.

Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові торік у листопаді. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

Згодом борг знову збільшився, тож шахтарі переймались, що не матимуть грошей на Новий рік і Різдво. А наприкінці січня гірники навіть оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА.

Станом на початок лютого шахтарям ДП «Львіввугілля» боргували 175 мільйонів гривень зарплати. 6 лютого у Червоноград на шахту «Межирічанську» приїжджав президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв виплатити всі борги із зарплати до кінця лютого. Детальніше про те, як пройшла зустріч гаранта із гірниками, які по три місяці не бачать зарплат, читайте за цим посиланням.