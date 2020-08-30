На шахті «Надія» триває підземна акція протесту. Трьом гірникам стало погано

У Соснівці гірники шахти «Надія» продовжують свій протест під землею через невиплату зарплат. Робітники вже більше 35 годин сидять у шахті і відмовляються виходити на поверхню. Трьом людям стало погано. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова профспілки гірників України Михайло Волинець.

Акцію протесту 47 гірників шахти «Надія», що у Соснівці, розпочали о 20:00 год. п’ятниці, 28 серпня. Люди відмовляються виходити з-під землі через борги зі зарплати. За попередніми даними, шахтарям не виплачуть кошти ще з березня і дотепер борг сягнув 61,54 млн грн.

«Станом на 10:00 год. 30 серпня на шахті «Надія» триває підземна акція протесту. Під землею залишаються 37 гірників. Трьом раніше стало зле, їх підняли на поверхню. Люди забезпечені їжею та водою. Самі протестувальники і їхні родини обурені, злі та непримиримо налаштовані», – написав Михайло Волинець.

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Він додав, що на територію підприємства з’їжджаються родини шахтарів, аби провести віче.

У суботу, 29 серпня, до гірників-протестувальників приїжджав заступник міністра енергетики Олександр Зорін. В ході розмови, за словами Волинця, з’ясувалось, що найближчими днями шахтарям зможуть виплатити максимум 5,7 млн грн боргу.

Нагадаємо, гірники шахти «Надія» у червні приїхали до Львова і влаштували пікет під стінами Львівської облради через те, що їм місяцями не виплачують зарплат.

Як писав Львівський портал, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові торік у листопаді. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

Згодом борг знову збільшився, тож шахтарі переймались, що не матимуть грошей на Новий рік і Різдво. А наприкінці січня гірники навіть оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА.

Станом на початок лютого шахтарям ДП «Львіввугілля» боргували 175 мільйонів гривень зарплати. 6 лютого у Червоноград на шахту «Межирічанську» приїжджав президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв виплатити всі борги із зарплати до кінця лютого. Детальніше про те, як пройшла зустріч гаранта із гірниками, які по три місяці не бачать зарплат, читайте за цим посиланням.

Потім ситуація із боргами не суттєво поліпшилась: наприкінці травня гірникам дали всю зарплату за березень, а потім фінансування знову призупинилось.

Про нелегку працю шахтарів читайте у репортажі Львівського порталу «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею».

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