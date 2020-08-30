Зеленський відзначив держнагородами шістьох шахтарів зі Львівщини

З нагоди Дня шахтаря президент України Володимир Зеленський нагородив шістьох гірників зі Львівщини державними відзнаками. Про це йдеться у відповідному указі №367 від 29 серпня.

З нагоди професійного свята Володимир Зеленський відзначив державними нагородами низку українських шахтарів. Серед них – шестеро гірників зі Львівської області.

Всіх їх нагородили за «вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості та високий професіоналізм».

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Шахтарів зі Львівщини відзначили такими орденами та званнями:

Орден «За заслуги» ІІ ступеня – ЯКУЦ Сергій Ярославович – прохідник відокремленого підрозділу «Шахта «Відродження» державного підприємства «Львіввугілля».

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня – КОПОТЬ Микола Іванович – виконуючий обов’язки начальника дільниці відокремленого підрозділу «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля».

Орден «За доблесну шахтарську працю» ІІІ ступеня – БАБЕНКО Адам Васильович – машиніст гірничих виїмкових машин акціонерного товариства «Шахта «Надія», Львівська область.

Звання «Заслужений гірник України» – ХАПКА Володимир Михайлович – механік підземної дільниці відокремленого підрозділу «Шахта «Червоноградська» державного підприємства «Львіввугілля».

Звання «Заслужений шахтар України»:

ПРОКОПИК Павло Антонович – головний інженер відокремленого підрозділу «Шахта «Лісова» державного підприємства «Львіввугілля»;

СОЛДАТ Андрій Петрович – гірник очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Великомостівська» державного підприємства «Львіввугілля».

Тим часом у Соснівці на шахті «Надія» із п’ятниці, 28 серпня, триває підземна акція протесту. Майже пів сотні гірників не виходять з-під землі, бо із березня не отримують зарплату. Дотепер борг сягнув 61,54 млн грн.

Вранці 30 серпня у шахті залишалися 37 працівників, трьом стало погано, тож їх підняли нагору. Втім всі гірники забезпечені їжею та водою. На території підприємства протестують їхні родичі.

У суботу, 29 серпня, до гірників-протестувальників приїжджав заступник міністра енергетики Олександр Зорін. В ході розмови, за словами Волинця, з’ясувалось, що найближчими днями шахтарям зможуть виплатити максимум 5,7 млн грн боргу.

Нагадаємо, гірники шахти «Надія» у червні приїхали до Львова і влаштували пікет під стінами Львівської облради через те, що їм місяцями не виплачують зарплат.

Як писав Львівський портал, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові торік у листопаді. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

Згодом борг знову збільшився, тож шахтарі переймались, що не матимуть грошей на Новий рік і Різдво. А наприкінці січня гірники навіть оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА.

Станом на початок лютого шахтарям ДП «Львіввугілля» боргували 175 мільйонів гривень зарплати. 6 лютого у Червоноград на шахту «Межирічанську» приїжджав президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв виплатити всі борги із зарплати до кінця лютого. Детальніше про те, як пройшла зустріч гаранта із гірниками, які по три місяці не бачать зарплат, читайте за цим посиланням.

Потім ситуація із боргами не суттєво поліпшилась: наприкінці травня гірникам дали всю зарплату за березень, а потім фінансування знову призупинилось.

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