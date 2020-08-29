Протест у Соснівці: шахтарі залишились під землею через борги зі зарплати

47 гірників шахти «Надія», що у Соснівці, влаштували акцію протесту через невиплату зарплат. Гірники вже майже добу сидять у шахті і відмовляються виходити назовні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова профспілки гірників України Михайло Волинець.

47 гірників шахти «Надія» відмовляються виходити з-під землі через те, що їм тривалий час боргують зарплати. За даними Михайла Волинця, шахтарям не виплачуть кошти ще з березня, тож дотепер їм заборгували 61,54 млн грн.

На знак протесту гірники досі сидять у шахті із 20:00 год. п’ятниці, 28 серпня.

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«47 гірників 3 та 4 змін прийняли рішення залишитися під землею на знак протесту через невиплату заробітної плати. Першу зміну сьогодні до шахти не пустили. Наразі невідомо, чи забезпечені протестувальники продуктами та водою. Питання вкрай важливе, бо працівники 3 зміни перебувають в шахті від учора з 20:00 год.», – написав Волинець.

Зараз на шахті перебуває заступник міністра енергетики Олександр Зорін. Він спілкується з робітниками на поверхні.

Нагадаємо, гірники шахти «Надія» у червні приїхали до Львова і влаштували пікет під стінами Львівської облради через те, що їм місяцями не виплачують зарплат.

Нагадаємо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

Востаннє масову акцію протесту вони планували провести у Львові торік у листопаді. Втім на рахунки ДП «Львіввугілля» таки надіслали 225,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплат. Тому гірники свій пікет вирішили скасувати.

Згодом борг знову збільшився, тож шахтарі переймались, що не матимуть грошей на Новий рік і Різдво. А наприкінці січня гірники навіть оголосили голодування у приміщенні Львівської ОДА.

Станом на початок лютого шахтарям ДП «Львіввугілля» боргували 175 мільйонів гривень зарплати. 6 лютого у Червоноград на шахту «Межирічанську» приїжджав президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв виплатити всі борги із зарплати до кінця лютого. Детальніше про те, як пройшла зустріч гаранта із гірниками, які по три місяці не бачать зарплат, читайте за цим посиланням.

Потім ситуація із боргами не суттєво поліпшилась: наприкінці травня гірникам дали всю зарплату за березень, а потім фінансування знову призупинилось.

Про нелегку працю шахтарів читайте у репортажі Львівського порталу «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею».

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