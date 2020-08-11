Зеленський легалізував гральний бізнес

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає легалізацію грального бізнесу в Україні. Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає Львівський портал.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, документ повернули до парламенту з підписом 11 серпня.

Закон, яким в Україні легалізували гральний бізнес, Верховна Рада прийняла 14 липня.

Закон передбачає, що:

ігрові зали повністю приберуть із вулиць – тепер назавжди;

казино і зали гральних автоматів розміщуються лише в готелях: казино відтепер існуватимуть лише в готелях категорії 4 та 5 зірок, зали гральних автоматів можуть бути лише в готелях категорій 3, 4 та 5 зірок;

те саме з букмекерськими пунктами – лише в готелях;

відстань гральних залів від шкіл – не менше 500 м;

встановлюємо обмеження для тих, хто може грати, – підвищуємо вік із 18 до 21 року. Хто гратиме та скільки йому років – ідентифікуватиме охоронець на вході до закладу, вимагаючи паспорт;

за ведення грального бізнесу без ліцензії кримінальна відповідальність (штраф від 170 до 680 тисяч гривень, за повторне порушення від 680 до 850 тисяч гривень) або ж позбавлення волі;

працівникам правоохоронних органів за бездіяльність чи «кришування» грального бізнесу – від 6 до 8 років позбавлення волі;

жорсткі фінансові штрафи за низку порушень організаторів, наприклад, допуск до гри осіб, молодших 21 року, – штраф близько 2 мільйонів 360 тисяч гривень, а за повторне порушення –анулювання ліцензії;

збільшується коло осіб, які можуть звернутися до суду із заявою про обмеження для члена сім’ї.

Нагадаємо, що про намір легалізувати гральний бізнес, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях, президент України Володимир Зеленський заговорив влітку 2019 року.

На Львівщині казино можуть з’явитися у п’ятьох місцях.

Як писав Львівський портал, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень за умови легалізації азартних ігор. Натомість в уряді нещодавно заявили, що сподіваються отримати від цього до 3,5 мільярда гривень.

Зазначимо, згідно з результати дослідження, яке впродовж 16-17 липня 2020 року проводила соціологічна група «Рейтинг», 61% українців негативно ставляться до легалізації грального бізнесу в Україні.

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