Від легалізації казино уряд хоче отримати до 3,5 мільярда гривень

Кабінет міністрів розраховує отримати від легалізації грального бізнесу в Україні 2-3,5 мільярда гривень. Про це на брифінгу заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, пише Уніан.

«Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, то ми очікуємо, що близько 2-3,5 мільярда гривень шляхом легалізації грального бізнесу в бюджет отримаємо», – сказав Гончарук.

Він також додав, що через ігрові зали досить великачастка населення втрачає продуктивність праці, відвідуючи подібні заклади.

Також Олексій Гончарук зазначив, що гральні зали, розташовані по суті в тіні, негативно впливають на ринок оренди нерухомості й не дають розвиватися іншим видам бізнесу в Україні, які працюють легально.

Як повідомляв Львівський портал, 29 вересня Кабмін схвалив низку законопроєктів, зокрема й щодо легалізації казино в Україні.

Ще в серпні Володимир Зеленський заявив, що хоче легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях. Офіційно на Львівщині такі гральні зали можуть з’явитися у п’ятьох місцях.

Нагадаємо, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

У травні 2016 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №4663 про легалізацію азартних ігор і систему контролю за організацією казино, букмекерською діяльністю і проведенням лотерей.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень, якщо азартні ігри таки легалізують.