В Україні легалізували гральний бізнес

Верховна Рада ухвалила закон про державне регулювання грального бізнесу. За ухвалення відповідного законопроєкту №2285-д у другому читанні проголосували 248 народних депутатів, передає УП.

Згідно з текстом законопроєкту, в Україні дозволяється організовувати і проводити такі види діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор:

азартних ігор у гральних закладах казино;

азартних ігор казино в мережі інтернет;

букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі інтернет;

азартних ігор у залах ігрових автоматів;

азартних ігор в покер в мережі інтернет.

Організаторами азартних ігор можуть бути винятково юридична особа-резидент України. Серед іншого, організатори азартних ігор повинні забезпечити ідентифікацію гравця і відвідувача грального закладу. Те ж саме стосується гравців в інтернеті. Організатори не повинні допускати до участі в іграх тих, кому обмежений доступ до них, а також тих, у кого виражена залежність (лудоманія).

Депутати «Слуги народу» віддали 224 голоси «за», «За майбутнє» – 4 голоси, «Довіра» – 18 голосів, позафракційні – 2 голоси. «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя» і «Голос» – жодного голосу.

Як пояснили у партії «Слуга народу» законопроєкт передбачає те, що:

ігрові зали повністю приберуть із вулиць – тепер назавжди;

казино і зали гральних автоматів розміщуються лише в готелях: казино відтепер існуватимуть лише в готелях категорії 4 та 5 зірок, зали гральних автоматів можуть бути лише в готелях категорій 3, 4 та 5 зірок;

те саме з букмекерськими пунктами – лише в готелях;

відстань гральних залів від шкіл – не менше 500 м;

встановлюємо обмеження для тих, хто може грати, – підвищуємо вік із 18 до 21 року. Хто гратиме та скільки йому років – ідентифікуватиме охоронець на вході до закладу, вимагаючи паспорт;

за ведення грального бізнесу без ліцензії кримінальна відповідальність (штраф від 170 до 680 тисяч гривень, за повторне порушення від 680 до 850 тисяч гривень) або ж позбавлення волі;

працівникам правоохоронних органів за бездіяльність чи «кришування» грального бізнесу – від 6 до 8 років позбавлення волі;

жорсткі фінансові штрафи за низку порушень організаторів, наприклад, допуск до гри осіб, молодших 21 року, – штраф близько 2 мільйонів 360 тисяч гривень, а за повторне порушення –анулювання ліцензії;

збільшується коло осіб, які можуть звернутися до суду із заявою про обмеження для члена сім’ї.

Нагадаємо, торік 8 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що має намір легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях. Як інформував Львівський портал, на Львівщині такі гральні зали можуть з’явитися у п’ятьох місцях.

29 вересня 2019 року Кабмін схвалив низку законопроєктів, зокрема й щодо легалізації казино в Україні.

Нагадаємо, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

У травні 2016 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №4663 про легалізацію азартних ігор і систему контролю за організацією казино, букмекерською діяльністю і проведенням лотерей.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень, якщо азартні ігри таки легалізують. Натомість в уряді нещодавно заявили, що сподіваються отримати від цього до 3,5 мільярда гривень.

Зазначимо, згідно з результати дослідження, яке торік з 19 листопада по 13 грудня проводив Київський міжнародний інститут соціології, 56% українців не підтримують легалізацію азартних ігор.