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Зеленський збирається легалізувати казино

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський хоче легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях. Про це він заявив сьогодні, 8 серпня, під час українсько-турецького бізнес-форуму в Туреччині, пише Уніан.

 

«Ми легалізуємо азартні ігри, зокрема, роботу казино у п’ятизіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів», – сказав він.

«Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі», – наголосив Зеленський.

Як повідомляв Львівський портал, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

Ще у травні 2016 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №4663 про легалізацію азартних ігор і систему контролю за організацією казино, букмекерською діяльністю і проведенням лотерей.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень, якщо азартні ігри таки легалізують.

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