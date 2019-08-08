Легалізація казино: де на Львівщині можуть з’явитися гральні зали?

Сьогодні, 8 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що має намір легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях. Офіційно на Львівщині такі гральні зали можуть з’явитися у п’ятьох місцях, про це повідомляє Львівський портал.

Згідно з даними Реєстру свідоцтв про встановлення категорій готелям та іншим закладам, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), зараз Мінекономрозвитку України присвоїв 5 зірок лише п’ятьом готелям на Львівщині. Два із них розташовані у Львові, стільки ж – у Трускавці, ще один – у курортній Східниці.

Відтак якщо казино в Україні таки вдасться легалізувати, то у Львівській області гральні заклади можуть відкритись у таких готелях і комплексах:

Bankhotel, Львів. Запрацював влітку минулого року біля Будинку вчених, у якому до 1939 року й діяло казино. Свідоцтво, яке підтверджує п’ятизірковий статус готелю, дійсний до липня 2022 року.

Grand Hotel, Львів. Торік готель відкрився після реконструкції, що тривала чотири роки. На офіційну церемонію, крім українських зірок, приїжджала й американська світська діва Періс Хілтон. У цьому готелі навіть є люксовий номер, зроблений у стилі «50 відтінків сірого». Свідоцтво, яке підтверджує п’ятизірковий статус, чинне до серпня 2021 року.

Mirotel Resort &SPA, Трускавець. Працює з 2012 року, свідоцтво, що підтверджує п’ятизірковий статус готелю, дійсне до липня 2022 року.

Rixos Prykarpattya, Трускавець. Саме у цьому комплексі проходили своє семиденне навчання новообрані «слуги народу». Проживання у готелі, навчання і гала-вечір для 250 народних депутатів обійшлися президентській партії орієнтовно у 8,5 мільйона гривень. Свідоцтво про присвоєння закладу п’яти зірок дійсне до березня 2022 року.

Три сини та донька, Східниця. У 2018 році тут відкрили аквапарк просто неба, на будівництво якого витратили 26 мільйонів гривень. Свідоцтво, яке надає комплексу п’ять зірок, чинне до листопада цього року.

Зазначимо, на популярному сервісі з пошуку та бронювання готелів і помешкань у всьому світі Booking вказано, що лише у Львові працюють п’ять 5-зіркових готелів: Grand Hotel, Bankhotel, Nobilis Hotel, Citadel Inn та Леополіс. Проте в офіційному реєстрі свідоцтв про категорії готелів, який веде Мінекономрозвитку, останніх трьох немає серед п’ятизіркових.

Як повідомляв Львівський портал, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

Ще у травні 2016 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №4663 про легалізацію азартних ігор і систему контролю за організацією казино, букмекерською діяльністю і проведенням лотерей.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень, якщо азартні ігри таки легалізують.

Фото: Руслан Литвин, Інтернет