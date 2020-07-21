Більше 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу

61% українців негативно ставляться до легалізації грального бізнесу в Україні. Про це свідчать дані опитування, яке проводила соціологічна група «Рейтинг» 16-17 липня.

Так, більшість опитаних громадян України не підтримують легалізацію грального бізнесу – проти висловились 61%.

Підтримали відповідне рішення парламенту лише 26% респондентів. Нейтральне ставлення мають 11%, ще 1% не змогли відповісти на це запитання.

Цікаво, що найбільшими противниками легалізації грального бізнесу в Україні є люди вікових категорій 36-49 років, а також 50+. Щодо молоді, то не підтримує таке рішення 50% опитаних.

За легалізацію грального бізнесу висловилась майже чверть респондентів віком від 36 років до 50+. Найбільше з усіх опитаних українців оцінила це рішення молодь – 35%.

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Щодо електоральних симпатій населення, то найбільше легалізацію грального бізнесу в Україні підтримують прихильники «Слуги народу» (41%), на другому місці – «Голос» (31%), на третьому – «Європейська солідарність» (21%).

Найменшу підтримку узаконенню такого бізнесу продемонстрували ОП «За життя» (76% проти) та «Батьківщини» (71% проти).

Додамо, що соцопитування група «Рейтинг» проводила 16-17 липня 2020 року. Участь у ньому взяли 2000 респондентів віком 18+ із усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму на Донбасу. Опитування проводили методом телефонного інтерв’ю (з використанням комп’ютера). Похибка становить не більше 2,2%.

Нагадаємо, закон, яким в Україні легалізували гральний бізнес, Верховна Рада прийняла 14 липня. Що саме він передбачає, читайте за цим посиланням.

Про намір легалізувати гральний бізнес, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях, президент України Володимир Зеленський заговорив влітку 2019 року.

На Львівщині казино можуть з’явитися у п’ятьох місцях.

Як писав Львівський портал, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень за умови легалізації азартних ігор. Натомість в уряді нещодавно заявили, що сподіваються отримати від цього до 3,5 мільярда гривень.

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