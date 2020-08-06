«Море і риби»: на колишньому магазині «Океан» відновили мозаїку

У Львові майже повністю завершили відновлення знищеної мозаїки «Море і риби» на колишньому магазині «Океан», що на вул. Володимира Великого, 26. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Уже завтра, 7 серпня, забудовник планує забрати паркан і всі містяни зможуть побачити стан робіт.

«Близько року тому всіх у Львові збентежила новина про руйнування мозаїки „Море і риби“. І рівно рік тому ми розпочали дискусії, обговорення, як вийти із ситуації, що склалася. У результаті, вдалося переконати забудовника, і він погодився інвестувати у відтворення й відновлення мозаїки. Протягом цього року, з перервами на зиму, тривали роботи. Було дуже ретельно вибрано камінці, відтворено структуру рельєфу. Для роботи використовували старі фотографії, старе відео, де була зображена мозаїка. І на сьогодні всі головні роботи щодо відтворення мозаїки виконані. Залишаються незначні роботи, які ще певний час триватимуть. До прикладу, ще немає деяких камінців внизу, бо буде проводитись гідроізоляція будівлі. Також уже зовсім скоро ми проанонсуємо й покажемо приміщення школи мистецтв, яка буде в цій будівлі. Це буде міська комунальна школа імені І. Новаківського», – розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Роботами з відновлення займався й очолював весь процес Остап Патик, мистецтвознавець, син Володимира Патика, автора мозаїки «Море і риби».

«На початках були суперечки, чи це варто робити. Та думаю, що тепер таких питань не виникатиме. Ескіз мозаїки був збережений на 100%, бо була точна фотофіксація. Тому мозаїку вдалося реконструювати на 99%. Складність була в пошуку матеріалу. Було складно знайти й підібрати їх у кольорі. Камінці шукали по всій Україні», – відзначив Остап Патик.

Нагадаємо, через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. В. Великого, виник скандал. Ще на початку 2019 року міська рада Львова дозволила ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструювати будівлю цього магазину. У тексті документа про збереження автентичної мозаїки тоді не йшлося, однак головний архітектор міста Юліан Чаплінський запевняв, що її таки збережуть.

На місце «реконструкції» з перевіркою виїжджала Інспекція держархбудконтролю м. Львова, а сам забудовник обіцяв відновити мозаїку. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради скасував ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію магазину «Океан». Втім забудовник вже встиг майже повністю знищити будівлю.

Небайдужі львів’яни навіть створили петицію, у якій від міськради Львова вимагали назвати імена посадовців, які винні у знищенні мозаїки на магазині «Океан».

За знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп» оштрафують на 90 тисяч гривень. Згодом фірма зобов’язалась власним коштом відновити втрачену мозаїку та передати у комунальну власність приміщення орієнтовною площею 1000 кв м під школу мистецтв.

Вже наприкінці листопада минулого року Львівський портал повідомляв, що у Львові відновили стіну та нанесли рельєф легендарної мозаїки. Залишалися лише нанести панно, однак ці роботи вирішили перенести на наступний рік.

У квітні 2020 року відновили роботи з виготовлення копії легендарної мозаїки «Море і риби».

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Фото: ЛМР