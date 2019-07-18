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У Львові знищили мозаїку легендарного «Океану», яку забудовник обіцяв зберегти

Андрій Котенський

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Компанія ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» знищила мозаїку легендарного магазину «Океан» Володимира Великого, 26А, яку обіцяла зберегти. Про це свідчать світлини Юрія Рудого, які з’явилися у спільноті «Зручне місто».

«Обіцянки-цяцянки! Забудовник знищив мозаїку магазину «Океан», яку обіцяв зберегти. Ми, звісно, хотіли би вірити, що її акуратно демонтували і потім встановлять, але на те не схоже, особливо якщо глянути на її залишки на вибитій стіні», – йдеться у повідомленні спільноти.

Як відомо так звану реконструкцію магазину «Океан» погодив виконком львівської мерії, 15 лютого 2019 року.

Своїм рішенням виконком встановив, що після оновлення висота магазину «Океан» не повинна перевищувати 20 м. Водночас забудовник пообіцяв зберегти відому мозаїку.

За даними мерії, сьогодні Інспекцією держархбудконтролю Львова буде проведено позапланову перевірку об’єкту на предмет дотримання містобудівного законодавства.

«В разі виявлення фактів порушення містобудівних умов та обмежень чи відхилень від проекту, місто вимагатиме анулювати дозвіл на початок виконання будівельних робіт, а також винесе припис про зупинення будівельних робіт», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, головний архітектор Львова Юліан Чаплінський раніше повідомляв, що в оновленому магазині надалі торгуватимуть продуктами і легендарна мозаїка збережеться.

Фото: Юрій Рудий

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