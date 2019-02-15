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На Володимира Великого реконструюють магазин «Океан»

Наталя Дуляба

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ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструює будівлю магазину «Океан», що на вул. Володимира Великого, 26-А. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 15 лютого, видав виконавчий комітет міської ради Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Своїм рішенням виконком встановив, що після оновлення висота магазину «Океан»  не повинна перевищувати 20 м.

Як видно з розробленого проекту, після реконструкції з фасаду магазину зникне різнокольорова мозаїка, втім назва «Океан» залишиться.

Головний архітектор Львова Юліан Чаплінський розповів, що в оновленому магазині надалі торгуватимуть продуктами.

Згідно з даними  бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» створили у серпні 2016 року, її засновниками є Володимир і Наталія Швед.

Раніше у ЗМІ з’являлась інформація, що бізнесмен Володимир Швед причетний до скандальної забудови парку «Знесіння».

Основний вид діяльності ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір його статутного капіталу становить 10 тисяч гривень.

Як повідомляв Львівський портал, торік ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» дозволили збудувати торговий заклад на вул. Личаківській, 191. Також фірма, засновником якої є «Компанія Ріел-Естейт Груп», зводить на пл. Петрушевича, 5 торгово-офісний центр. А влітку 2018 року «Компанії Ріел-Естейт Груп» погодили будівництво житла на вул. Зеленій.

Також адміністративна комісія при виконкомі міської ради оштрафувала ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» за самовільне перепланування пам’ятки архітектури на пл. Ринок, 19.

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