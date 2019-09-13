Мерія зобов’язала забудовника відновити мозаїку на «Океані». За процесом можна буде стежити онлайн

Виконавчий комітет Львівської міської ради документально зобов’язав ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» відновити зруйновану мозаїку на магазині «Океан», що на вул. Володимира Великого, 26-А, а також передати у комунальну власність приміщення під школу мистецтва. За самим процесом відтворення панно «Риби» можна буде стежити онлайн. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 13 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконком видав ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» нові містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будівлі магазину «Океан» на вул. Володимира Великого, 26-А з відновленням мозаїчного панно «Риби», яке фірма зруйнувала в липні цього року.

Як розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, забудовник визнав свою провину, сплатив штраф і готовий за власні кошти поновити втрачену мозаїку, а також передати у комунальну власність приміщення площею близько 1000 кв м у реконструйованому магазині «Океан». У ньому мерія збирається облаштувати філію мистецької школи ім. О. Новаківського та кімнату пам’яті автора легендарного панно – художника Володимира Патика.

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Після руйнування панно вдалося зберегти близько 70% його елементів, тож відтворити «з нуля» доведеться лише 30%. Всі роботи планують завершити ще до кінця 2019 року.

«З моменту видачі містобудівних умов і обмежень на локації, де відновлюватимуть мозаїку, мають бути онлайн-камери, щоб кожен охочий міг спостерігати за цим процесом. Щотижня на місці має відбутися брифінг, під час якого команда реставраторів, забудовник могли розповісти про те, як все відбувається. Також спочатку має бути відновлена мозаїка, а лише після цього на об’єкті можуть продовжуватися всі інші будівельні роботи. Всі роботи, пов’язані з мозаїкою, має координувати робоча група на чолі з Остапом Патиком (син автора легендарної мозаїки, – ред.)», – підкреслив Андрій Москаленко.

Сам Остап Патик розказав, що задоволений тим, що процес перемовин із забудовником дав результат, і наголосив на важливості відновлення як мозаїки, так і облаштування кімнати пам’яті Володимира Патика.

Своєю чергою представник ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» Тарас Зубач підтвердив готовність підприємства витрачати власні кошти на такі відновлювальні роботи, щоб «вийти з гордо піднятою головою».

«Свою вину ми визнали, натомість готові передати місту приміщення орієнтовною площею 1000 кв м та повністю профінансуємо відновлення мозаїки у тій же площі, яка була раніше. Всі повністю видатки лягають на нас… Ми хочемо вийти з цієї ситуації із гордо піднятою головою, тому робитимемо все можливе для цього», – запевнив він.

Як вказано у новій містобудівній документації, реконструкція магазину «Океан» проходитиме на земельній ділянці площею 0,18 га, цільове призначення якої – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Забудувати ділянку ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» дозволили на 86,2%. При цьому своїм рішенням члени виконкому встановили, що тепер висота будівлі не повинна перевищувати 23 м, що на 3 м більше, ніж у попередніх містобудівних умовах і обмеженнях, які мерія скасувала.

Так виглядатиме відреконструйований магазин «Океан» на вул. Володимира Великого, 26-А

Нагадаємо, через руйнування мозаїки художника Володимира Патика на магазині «Океан», що на вул. Володимира Великого, виник скандал. Ще на початку 2019 року міська рада Львова дозволила ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструювати будівлю магазину «Океан» на вул. Володимира Великого, 26-А. У тексті документа про збереження автентичної мозаїки тоді не йшлося, однак головний архітектор міста Юліан Чаплінський запевняв, що її таки збережуть.

На місце «реконструкції» з перевіркою виїжджала Інспекція держархбудконтролю м. Львова, а сам забудовник обіцяв відновити мозаїку. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради скасував ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію магазину «Океан». Втім забудовник вже встиг майже повністю знищити будівлю.

Небайдужі львів’яни навіть створили петицію, у якій від міськради Львова вимагали назвати імена посадовців, які винні у знищенні мозаїки на магазині «Океан».

Також нещодавно стало відомо, що за знищення легендарної мозаїки «Компанію Ріел-Естейт Груп» оштрафують на 90 тисяч гривень.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» створена у серпні 2016 року, її засновниками є Володимир і Наталія Швед.

Раніше у ЗМІ з’являлась інформація, що бізнесмен Володимир Швед причетний до скандальної забудови парку «Знесіння».

Основний вид діяльності ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір його статутного капіталу становить 10 тисяч гривень.

Додамо, що 2 серпня виконавчий комітет міської ради Львова прийняв рішення про збереження історичних мозаїк на території міста Львова.